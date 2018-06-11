胡，怎麼說》鳳梨，香蕉...；夭壽哦，假新聞那麼多！

這兩天，紅、藍媒體及網軍，都在大肆報導及傳播一家紅色媒體7日發出的一則「鳳梨伯」林先生，為鳳梨價跌滯銷，怨嘆蔡政府，害他的鳳梨沒法銷售中國的新聞。

今年鳳梨豐收，卻傳出有些地方價跌滯銷，還有人怨嘆是政府害鳳梨沒法銷售中國，事後被發現說法漏洞百出。（資料照，記者王秀亭攝）

這個鳳梨伯的背景及所講的話，很多被質疑與事實有很大出入，這裡就不一一點出了，這裡僅提出一些中國鳳梨生產的現況做比較。



5月19日，TVBS報導，中國廣東省徐聞縣鳳梨生產嚴重過剩的新聞，徐聞縣是中國最大的鳳梨產地，全中國1/3的鳳梨是這裡生產的，今年種植面積約28萬畝，比過去暴增了4成，加上豐產，價格慘跌。報導引述當地鳳梨農鄧先生的話，大果（大顆）鳳梨一斤（500公克）才一毛多到2毛（人民幣），（換算新台幣一斤才5毛到一元）。他表示，這個價格是過去的1/10，而且鳳梨採收後等一整天都沒人來聞問。



本月5日，中國官媒新華社引用另一官媒「瞭望周刊」進一步報導，徐聞縣上億斤菠蘿（即鳳梨）滯銷，價跌到一斤5分錢也沒人要，農產品產銷仍困在改革坎裡過不了。

網路謠傳大批鳳梨傾倒在水裡、產銷失調、其實這照片是中國廣東省的慘況。（圖由農委會提供）

再看台灣出名好吃的金鑽鳳梨（台農17號），不知那個無良黑心商人或農企，引去中國海南等地種植，種植面積年年擴大，今年也盛產，根據中國購物網，10斤裝一箱約28元人民幣宅配到府，換算一台斤約15元新台幣。這是零售價，產地價不到一半。



中國自己產的鳳梨都嚴重過剩，都沒法處理了，你怎麼期望賣給中國？除非對方搞統戰，做樣子收購一點，卻大肆宣傳，像過去那樣，中國國台辦說要買5000噸，卻只買了幾百噸台灣香蕉，還不如一家中型企業助農購買的多，卻大搞宣傳稱如何嘉惠台灣農民云云。



徐聞縣，大家應該不會陌生，就在5月20日左右，一則藍紅媒體及網軍製造及傳播移花接木的假新聞，說是台南的鳳梨嚴重滯銷，大量鳳梨被倒在水裡的照片及影片，其實根本就是發生在徐聞縣的事，卻硬裁在台南頭上，還加料加工，藉機大罵政府。

網路流傳堆積如山的香蕉遭棄置的畫面，說成是旗山美濃蕉沒人要、新聞都不敢報；其實是2007年拍的照片，不少蕉農看到這些網路謠言都氣得破口大罵。（記者黃佳琳翻攝）

那則香蕉一大堆被棄置的假新聞，也說是旗山美濃蕉沒人要，新聞都不敢報云云，這則假新聞，引用的是11年前與生產過剩完全無關的照片偽造的，又是紅藍媒體網軍加工加料的假貨並大肆炒假。



炒作鳳梨、香蕉假新聞傷農，國民黨被抓包了，卻辯稱政府部門大事不管，卻針對小事借題發揮。請問國民黨，假新聞傷害農民，只是小事嗎？國民黨及紅藍媒體，為了打擊政敵，炒作這種泯滅良心的假新聞，不惜傷農，真夭壽哦！



假新聞，真夭壽，沒良心，可惡至極！不過，對立委所提修社維法打假，散播假新聞最重可關3天，我認為這既交不了差、假新聞更不可能就此了事。即使再嚴的法律，也打不了真惡意、被收買、不要臉、昧良心、賣身投靠的假新聞製造、加料、傳播者，執行面更是困難重重，反而會讓真正的媒體工作者動輒得咎，反而會遭到管制言論自由的批評。

今年香蕉大豐收，價格也鬆動，假新聞衝擊下，讓蕉農處境雪上加霜。（資料照，記者王榮祥攝）

假新聞其實已是「網路恐怖攻擊」的一種模式，這是國安問題，政府各部門必須繃緊神經隨時接招因應，並提出整體整套因應機制。