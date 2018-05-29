韋恩的食農生活》食安話題的膝反射－柯Ｐ與鉛水

台灣近來只要一談到食安問題，都會出現一種食安話題的「膝反射」，這樣膝反射模式是，好比當某項汙染物被拿出來談時，所謂專家就會說反射式的說「某某某有毒，吃了會得ＸＸＸ病」，然後媒體就會大肆渲染，搞得大家人心惶惶。就如柯Ｐ對鉛水的評論就是「台灣瘋子太多，是不是鉛水喝太多」。

台北市長柯文哲日在臉書直播中，一句「台灣瘋子太多，是不是鉛水喝太多？」在網路上引發熱烈討論。（記者廖振輝攝）

韋恩的食農生活

日前看到柯Ｐ對鉛水前後兩日的評論以及媒體的報導，堪稱為某些所謂毒物學專家以及傳播模式的最佳教材啊，所以這邊來為大家分析一下。

台北市長柯文哲5月23日時在自己的臉書直播中，談到鉛管更換的議題時表示，因為台北市很多水管還是含鉛的材質，而鉛中毒問題很大，尤其是「流量比較低的鉛水管，更容易含量過高而造成鉛中毒」所以說出一句「台灣瘋子太多，是不是鉛水喝太多？」

果然這句話說出的隔日，媒體就大肆報導，柯文哲第二天也就回應，「自己講的都是真的」，鉛中毒確實「會影響神經發展」、「會發神經」。不過他也解釋，「問題沒有那麼嚴重；要喝很多才會這樣」。

所以啦，我覺得這就是台灣談到食安的典型膝反射案例，就以柯Ｐ身為醫師，反而更難以跳脫這種偏見，只要談到疑似毒化物時，大家就用本能的反射性反應去談它。這個膝反射模式是，某項汙染物被拿出來談時，所謂專家（通常是毒物科醫師、名嘴、教主等等）就會說反射式的說「某某某有毒，吃了會得ＸＸＸ病」，然後媒體就會大肆渲染，搞得大家人心惶惶。就如柯Ｐ對鉛水的評論就是「台灣瘋子太多，是不是鉛水喝太多」。

但是，其實他們通常不會講出的後半段是，其實吃某種東西要得病的條件是，必須要每天吃很大量，然後還要累積很久。就像柯Ｐ第二天才補充說的「問題沒有那麼嚴重；要喝很多才會這樣」。此話一出，我想很多人會放心一大半。只是我覺得比起來，柯P還是比多數名嘴值得尊敬，大多數名嘴是不會補充這句話的。

所以希望大家看清這個食安膝反射的套路，所謂膝反射就是不經過大腦的啊。尤其是談到食品添加物、或是又開放允用什麼農藥時，媒體與所謂的專家最愛用這個套路了，而大家只要用用大腦，用理性思考，自然就可以破除這個反射回路了。這樣才不至於嚇到什麼都不敢吃。

本文授權轉載自韋恩的食農生活 食安話題的膝反射－柯Ｐ與鉛水