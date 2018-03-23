韋恩的食農生活》現在連水都不能喝了？到底還能吃什麼？

前幾天，非盈利新聞機構Orb Media發布調查結果，對全世界11種名牌暢銷瓶裝水所做的檢測發現，幾乎所有品牌瓶裝水都含有塑料微粒。這下可讓很多人都崩潰了，難道以後連水都不能喝了嗎?!

現在連水都不能喝了？到底還能吃什麼？（情境照/報社資料照）

韋恩的食．農．生活

之前發生食安事件的時候，有許多朋友會感嘆，現在還有什麼可以吃的呢? 以後只能喝水了。前幾天，非盈利新聞機構Orb Media發布調查結果，對全世界11種名牌暢銷瓶裝水所做的檢測發現，幾乎所有品牌瓶裝水都含有塑料微粒。這下可讓很多人都崩潰了，難道以後連水都不能喝了嗎?

等等, 大家先不要緊張，我們來對這份報告仔細剖析一下，其實會發現沒那麼嚴重。這項研究是與美國紐約州立大學Fredonia分校化學教授謝麗·梅森合作的，他使用FTIR的技術，將瓶裝水裡的塑膠粒子加以計數，結果顯示有93%的瓶裝水裡確實找得到塑膠粒子，而平均每瓶水裡面約有10顆塑膠粒子。這11個品牌是:

不過其實不同品牌的瓶裝水，塑膠粒子量有高有低，看來是雀巢的Pure Life含量最高，高達每公升900顆粒子以上。

不過我們其實不要太擔心，因為這邊數字是顆粒數，其實換算成大家習見的重量，恐怕都是微克等級以下，可以說是非常微量。

如果仔細看進一步的分析，其實檢驗出最主要的塑膠種類是PP （聚丙烯）。聚丙烯是瓶裝水蓋子常用的材質，所以水裡的塑膠粒子看來很有可能是由蓋子溶進去的。PP其實是一種應用廣泛的塑膠，而且它的性質公認是很惰性的，人體不會吸收，因此對人體是沒有什麼毒性，所以喝進去大概都是拉出來了。PP其實也用於很多植入身體的醫材（比如說乳房整型），所以它的安全性是經過許多人體測試的，所以不用太過擔心。

總之，千萬不需要被這份報告所嚇倒，我不是說多吃點塑膠粒子也沒關係，只是以現在的資料來看，這水裡的塑膠粒子對人體是不會有太大的影響的。只要確定塑膠粒不是來自水源的話，感覺是放心許多。

瓶裝水當然有他的方便之處，該用的時候還是可以喝。只是說，減少塑膠使用當然是現在大家努力的趨勢，其實對環保的意義應該是更重大才是。

所以韋恩的結論是：瓶裝水照喝，只是自備容器更環保。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 現在連水都不能喝了？到底還能吃什麼？