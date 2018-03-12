韋恩的食農生活》大麥克的原罪使人胖？ 但是有人天天吃大麥克46年了

談到對大麥克的愛，我想很少人有機會超越這位來自美國威斯康辛州的男子葛羅斯克(Don Gorske)，葛羅斯克現年64歲，他實在太愛大麥克了，他自從1972年5月17日起，天天吃下2個大麥克漢堡，就這樣持續了46年．．．

韋恩的食．農．生活

在二月的時候，美國的麥當勞推出一個配合情人節的活動，只要在麥當勞的推特上用創意的方法大聲說出對大麥克的愛，就有機會獲得麥當勞贈送價值美金1萬2千5百元的一個鑲鑽18K金大麥克鑽戒，評分的重點除了創意之外，最重要的就是到底有多愛大麥克。

只要在麥當勞的推特上用創意的方法大聲說出對大麥克的愛，就有機會獲得麥當勞贈送價值美金1萬2千5百元的一個鑲鑽18K金大麥克鑽戒。（美國麥當勞官方推特）

鑲鑽18K金大麥克鑽戒。（美國麥當勞官方推特）

不過談到對大麥克的愛，我想很少人有機會超越這位來自美國威斯康辛州的男子葛羅斯克（DonGorske），葛羅斯克現年64歲，他實在太愛大麥克了，他自從1972年5月17日起，天天吃下2個大麥克漢堡，就這樣持續了46年。預計到了5月4日，他將吞下第3萬個大麥克，他也是吃大麥克的紀錄保持人，3萬個也會是歷史新高。葛羅斯克表示到目前為止，身體狀況依舊健康，膽固醇值維持在160，低於建議值上限的200。而他的體重也一直維持得相當固定，目前在195磅（88公斤）左右，以他的身高6呎2吋來說，BMI是25，剛好屬於過重的邊緣,但是其他健檢報告看來還是相當健康的。他表示一天2顆大麥克，已經占去他一日飲食份量的90~95%，所以不會再多吃什麼了，平時他很愛動，尤其喜歡健走。

葛羅斯克（Don Gorske）。（網路）

相對2004的紀錄片電影「麥胖報告」就完全不是這麼一回事了，這部片是美國導演摩根史柏路克看到2002年有二位女孩控告麥當勞，理由是她們的肥胖與生病自認與吃了麥當勞有關。導演為了想了解吃速食到底對健康是不是有害嗎？所以就拿自己當試驗者，連續一整個月只吃麥當勞裏賣的東西，看看會有什麼結果。短短30天後的結果是，他的體重增加了將近30磅（13.6公斤），而且血壓飆高，膽固醇也到了危險程度，同時有了脂肪肝，此外有了身體倦怠，胸口鬱痛….等等令人訝異的急劇變化。

在電影「麥胖報告」裡，導演摩根史柏路克在短短30天內只吃麥當勞，結果是他的體重增加了將近30磅（13.6公斤），而且血壓飆高，膽固醇也到了危險程度，同時有了脂肪肝。（youtube上截圖）

到底這怎麼一回事？兩者之間的差異為什麼那麼大，到底哪邊才是真的？其實兩邊都有可能是真的呀，因為食物這件事本身就很複雜，影響健康好壞的因子就更複雜了，很難一概而論，我們到底要怎麼看這件事呢？

1.兩者都是個案，不是準確的科學。真正的科學必須要收集數量夠大的個案，加以統計，一兩個個案誤差太大了，結論可能不具代表性。但是居心不良的人，就特別愛拿一兩個突出的個案來以偏概全。

2.體質差異確實存在。古人所說，一人之藥可能是他人之毒，對一項食物，可能每個人的反應會有所不同。愛斯基摩人只吃肉，沒吃菜，心血管還是健康得很，其他人這樣吃恐怕問題就大了。

3.健康因子太多了。單一飲食固然影響健康，但是其他因子包含整體飲食配合、生活形態、運動、等等都有所影響健康，只怪罪某一項飲食是很偏頗而不公平的。

但是在這裡，也不是鼓勵大家每天就都去吃大麥克，回到上面的原則，目前科學大型研究下，從非常多人數樣本所得到的結論是，目前最健康的飲食法還是地中海飲食法，也就是多蔬菜水果佐以橄欖油，配合全穀根莖類，然後多吃海鮮魚類。這才是符合最大多數民眾的健康飲食法。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 大麥克的原罪使人胖？ 但是有人天天吃大麥克46年了