韋恩的食農生活》為了海龜，取消供應塑膠吸管？哥沒在怕的！

台灣政府官員都很天才，政策都推出了再來想替代方案，總之好官我自為之，民眾你們自己看著辦。韋恩這邊絞盡腦汁就提出了一個現成的替代方案，每個人都有隨身攜帶，而且使用天然紙漿製造超環保，用完保證還會一堆人搶著幫你回收？！

韋恩的食．農．生活

環保署日前宣布，與環團合作研擬34項未來行動，其中針對塑膠吸管部分，2019年將先推動一定規模餐飲業，例如連鎖速食店等內用飲品禁止提供一次用塑膠吸管，2020年所有餐飲業內用則都不可提供，2025年全面限用一次用吸管，民眾需要吸管必須自費，到2030年則全面禁用、商家不得提供一次用塑膠吸管。

環保署長李應元表示，全球都在關注海洋塑膠物的議題，海廢垃圾移除是人類共同使命，減塑絕不只是環保署的工作，而是每個人對後代子孫負責的永續地球的工作。

欖蠵龜鼻腔殘留塑膠吸管，保育人士幫忙從中拔除，影片全球瘋傳。（圖擷自YouTube）

但是民眾議論紛紛，一時不知該如何是好，環保署表（ㄈㄨ）示（ㄧㄢˇ ）說，會「開始」研擬替代方案，民眾喝飲料可以就口喝，珍珠可以用湯匙吃。

我想台灣政府官員都很天才，政策都推出了再來想替代方案，總之好官我自為之，民眾你們自己看著辦。韋恩這邊絞盡腦汁就提出了一個現成的替代方案，每個人都有隨身攜帶，而且使用天然紙漿製造超環保，用完保證還會一堆人搶著幫你回收。

以上當然不是真的建議大家這樣做，小朋友不要學。

我認為目前使用吸管上，確實有以下幾點是環保署沒有深思熟慮的：

1、使用吸管有助預防蛀牙： 2005年美國就有口腔醫學專家發表研究成果（Mohamed A. Bassiouny, Academy of General Dentistry），認為跟直接喝比較，使用吸管喝軟性飲料有助於預防蛀牙。軟性飲料（果汁、汽水）等等含有許多酸性物質，比如說檸檬酸、蘋果酸、磷酸等等，這些酸遇到牙齒就可能造成琺瑯質的腐蝕，進而造成蛀牙。所以喝飲料時用吸管吸，可以避免飲料接觸到牙齒，所以有預防作用，而且吸管的正確位置最好是在口腔後部，不要接觸到任何牙齒。

2、重複使用吸管的安全性： 目前重複使用吸管的主要材質有玻璃的或是不銹鋼的，這些堅硬的材質使用上要特別注意啊，醫師就有提醒，若使用不當或不小心，可能增加小朋友受傷風險。尤其星巴克之前陸續接到4起發生在美國及加拿大的兒童意外傷害報告，有3個美國孩子、1個加拿大孩子，在使用不鏽鋼材質吸管喝飲料時受傷。所以星巴克在2016年，曾大規模回收在美國、加拿大、中國大陸地區約250萬支不鏽鋼吸管，並發表聲明指出，不鏽鋼吸管質地堅硬，有受傷風險，警告消費者不要讓孩子使用。

3、重複使用吸管的衛生： 重複使用吸管一定要洗，不過這個洗就很傷腦筋，吸過的如果是含糖飲料，以食品衛生的觀點來看，吸管內壁其實不好洗啊，洗不乾淨的話，吸管內部會變成微生物生長的溫床；如果喝過的是奶茶，就更令人害怕了，奶茶裡的糖分、脂肪、蛋白質湊在一起根本是微生物的樂園，而洗不乾淨幾次後，吸管內壁更可能由微生物產出生物膜，讓微生物聚集在一起更難洗，單純用水沖洗是絕對洗不乾淨的啊。

總之，我認為環保署在推行這個政策時，沒有做好通盤思考，只是短視近利、獲取短期的名聲，不知道是不是環保署認為回收垃圾是我的事，衛生安全那是衛福部的事吧！ 總之，到目前為止，我自己也沒想到什麼良好的一個替代方案，台灣民眾只好自求多福啦。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 為了海龜，取消供應塑膠吸管? 哥沒在怕的！