韋恩的食農生活》以食品安全觀點看劉黎兒與日本外交官柿澤未知的核食爭議

食安管理不應該流於情緒或想像，應該基於事實以科學評估為基礎。資料開放讓檢驗結果公開，讓消費者自行決定，如同和牛開放就是一個很好的例子，相信才是一個兼顧食安管理與消費者權益的良好政策。

韋恩的食農生活

作家劉黎兒前幾天在蘋果日報投書「說謊太多，核食會是拖垮小英府的稻草」。招來日本台灣交流協會東京本部總務部長柿澤未知的反駁，柿澤先生在個人臉書連發7篇文章，針對劉黎兒的投書連發11問，希望劉黎兒不要再亂貼「核災食品」的汙名標籤以個人身分向劉黎兒提出請教。很可惜，雙方的觀點沒太多交集，因為一邊以消費者為出發點，一邊以當事人為出發點，沒人以科學管理的眼光來看看。所以我希望以食品安全的觀點出來平論，畢竟食安與健康必須以科學為基礎，太多情緒或想像是沒有幫助的。

作家劉黎兒前幾天在報社投書「說謊太多，核食會是拖垮小英府的稻草」。招來日本台灣交流協會東京本部總務部長柿澤未知的反駁。（資料照／Tada Kei臉書）

我認為理性看待日本進口食品的正確觀念應該如下：

1、核災食品是個情緒化的標籤，不是科學

核災食品是個模糊的名詞，是過度簡化的東西，一竿子打翻一船人，無助於定義目前的爭議。核災食品是指福島生產的食品？日本五縣生產的食品？來自日本輻射超過100貝克的食品？還是來自日本的食品都算？以上這些食品可能都各具其特性，管理方法與標準都會有所不同，混為一談，讓所有食品都一股腦就冠上核災食品的標籤，只是製造消費者不必要的恐懼。

2、目前台灣的管制是嚴格的兩道門檻

依照台灣法規，台灣對於日本進口食品的輻射管制，是採取「禁止福島等5縣食品進口」，以及「其他地區之9大類輸臺食品則逐批查驗輻射殘留值」，所以是一種雙重管制。其實設定某地區食品不得進口，只是緊急下的一種權宜措施，查驗輻射殘留值再決定是否允許進口才是可以量化的科學管理模式，也是食品管理的常態。目前不管台灣政府研擬的方向、或是如日本政府呼籲的，都是朝這樣來進行。所以取消地理環境的禁令，並不等於放手不管，從此輻射汙染超標的食物大舉入侵。

3、產地管制並不是一種精確的方法

5縣有可能生產出低輻射殘留的食品：如劉女士所言「日本厚生勞動省檢測連茨城白菜也還是含輻射，只是蔬果性質不同，白菜較低而已」；同時以劉女士所舉例食品流通組織「白色食品」彙整各縣市調查結果公布的監測資料，5縣蔬菜也都低於100貝克/公斤的標準了。

除了5縣，還是會有輻射超標的食品：同樣如劉女士所言「福島以外，日本人最在乎岩手及宮城這兩處的水產品，但台灣卻連一天也沒禁過，而且大量銷台，2015年3月7日的《日本經濟新聞》還頭條報導在日本國內失去市場的這些地區鮑魚、牡蠣都銷到台灣了。」我不知這些水產究竟輻射殘留有多高，但是已經可以看出產地管理的謬誤，因為岩手、宮城根本不在限制的區域。同時以我前文歐洲莓果銫137再度輻射超標，歐洲的藍莓或山桑子近幾個月都有輻射超標的記錄，如果只任由管理方式把焦點設定在地理區域，如在日本5縣上，豈不是太過狹隘？我們應該拋棄日本情結，難道車諾比、北韓等週邊產地不該用同等標準去評估風險嗎？

4、零檢出的迷思

其實劉女士文內透露他不排斥設定輻射標準，文中提到「日本是超市等有在檢測，幾個大連鎖超市還以「0貝克」為目標，進行檢測，日本人不會吃到10貝克以上的，這是事實」所以設定標準應該是可以接受的。但是她又提到「官員不能睜眼說100貝克／公斤的基準以上才是含輻射食品，而100貝克以下的99貝克等就不算輻射食品；因為輻射物質就是低劑量也是導致傷害」，這可相當矛盾了。

100貝克／公斤是一個管制標準，政府官員不會也不應該說99貝克就不算輻射食品，而是99貝克以下是合格的食品。

到底100貝克／公斤的基準合不合理，當然可以討論，那10貝克／公斤好不好？這都是可以站在科學基礎上、同時包含其他如公民意見等層面的考量來設定。只是如果講到輻射物質就是低劑量也是導致傷害，我想在這種製造恐懼的手法之下，標準就難以討論下去了。因為劉女士明明舉出日本消費者接受10貝克的例子，這不是很矛盾嗎？一個風險標準的設定，不能也不該無限上綱到永遠零檢出為目標。銫137其實在自然界環境中就有存在，所以零檢出是一種迷思。

其實銫134+137的標準台灣已經屬於嚴格了，參考世界各國，以一般食品為例，國際食品法典Codex訂為1000貝克/公斤；美國訂為1200貝克/公斤；歐盟是600貝克/公斤。所以要求零檢出是無法管理的。



5、配套管制措施有其必要

其實我相當同意劉女士所舉例「美國食藥局（FDA）並非只依照日本政府管制而管制，雖也會參照日本官方資料；但主要是自己有900位上的調查員以及450位分析師，對全球各地進行調查，並不會對日本照單全收的，也會看情況自行解禁的；像美國2015年解禁的茨城縣牛奶或千葉縣竹筍就是如此，這類普通食品，從核災後，日本市面上都在流通，完全沒禁過，被禁的只有被檢測時超標的一批。美國是自主性決定」

台灣政府如果要對日本食品由「地區食品管制」改為「風險食品管制」方式，絕對要改變現有管理模式，採取更積極的管理辦法，才能確保消費者的安全。目前依食藥署所列

1、源頭管理

2、邊境查驗與市售管理

3、加強臺日雙方食品安全合作

4、持續針對輸入日本食品及我國漁獲進行輻射檢測並上網公告

5、建立「日本食品管理工作專區」

這些方法固然可行，只是實際執行上必須加強，如模仿美國由檢驗人員直接於日本取得逐批的即時資料，就是很好的管理措施。

總之，食安管理不應該流於情緒或想像，應該基於事實以科學評估為基礎。資料開放讓檢驗結果公開，讓消費者自行決定，如同和牛開放就是一個很好的例子，相信才是一個兼顧食安管理與消費者權益的良好政策。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 以食品安全觀點看劉黎兒與日本外交官柿澤未知的核食爭議