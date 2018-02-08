韋恩的食農生活》【2017 Foodex Japan日本食品展見聞錄】 防災食品

防災時的吃喝拉撒，基本上日本都已經準備的很完善了，所以日本對防災確實是下了很大的功夫，這樣的功夫，其實都是在加工技術上的突破與精進。反觀台灣同樣處於天災高密度的地區，我們是不是也該加強準備呢？

韋恩的食農生活

睽違多年，終於有時間與預算自費前往日本，參訪一年一度的Foodex Japan日本食品展。Foodex Japan雖說是位於日本展覽，但是因為東京的國際地位與日本巨大的消費市場，所以參產廠商除了來自日本本地的之外，世界各國廠商也都會將此視為一個兵家必爭之地，而且因為地緣與飲食文化的關係，許多台灣廠商也把這這展覽做為國際推廣的大好機會。因此，Foodex Japan可說是一個預測日本與世界食品趨勢的櫥窗。今年Foodex Japan固然有其主推的主題，但是從參展廠商中，其實也可看出一些對台灣更有參考價值的方向。個人就談談幾個面向與大家分享。



首先來看看日本「防災食品」的推廣與落實。日本近年來天災人禍頻傳，從地震、海嘯、核災、水災、寒害都有，因此對防災教育、防災準備可說是不遺餘力，而且與台灣常流於表面功夫有所不同，日本人可是玩真的，人人都具備了很深的防災意識。其防災意識展現在食品上就是「防災食品」，而且「防災食品」是已經落實成市面有在銷售的商品，以下就分享我觀察到相當令人注目的「防災食品」品項。

保存用水

人要存活，飲食中最重要的可以說是飲水，沒有乾淨的飲水，人可能兩三天就撐不住了。目前日本市面上已經在販賣許多可耐長時間保存，比如說7年的包裝飲用水，做為防災食品中的核心。平常習慣看到的包裝飲用水保存期限多半在1年左右，而保存用水之所以可以延長有效期限甚至到10年以上，就要依賴食品科技進行高溫殺菌、或無菌製程，再配合高強度的保特瓶包裝來達成這樣的保存目的。

保存用飯

災難中要能活下去，飯還是得要吃。日本的主食與台灣一樣是米飯，所以日本對米飯保存上下了很大的功夫，市面上可以買得到非常多樣的袋裝乾燥米飯，這種米飯因為是乾燥的，所以保存期限最長可以達5年。要吃的時候撕開包裝，倒入熱水或甚至是冷水再封起來，稍加搖勻後，等待15分鐘（熱水）、60分鐘（冷水）後就可以開袋吃了。這樣出來的飯與新鮮的飯口感上已經相當接近，與一般剩飯放冰箱再拿出來硬硬乾乾的口感大不相同，運用到的是一種米的Alpha化的技術，而發展到現在，商品已經不只是白飯，而是各種口味如咖哩飯、什錦飯、蝦仁炒飯琳瑯滿目，想必在逃難時短時間也吃不膩（誤）。而且現在不只是做為防災用途，登山、出遊也都是它的銷售市場。

蛋糕罐頭

逃難當然不可以忘了甜食啊，吃甜食不但可以放鬆心情、減緩焦慮，糖份也可以提供立即的熱量。這次在展場試吃到蛋糕罐頭後，當場感受頗為驚訝，看來就是個一般的罐頭，但是打開道出來的卻是一個完整的蛋糕。這樣的蛋糕罐頭最多可以保存5年，還有乳酪蛋糕、巧克力蛋糕、柳橙馬芬等多種口味，是不是很能撫慰逃難時的不安人心呢？

防災廁所

有進必有出，日本人的細心程度不是浪得虛名。躲在防災處萬一沒水沒電，但總是要嗯嗯，日本人也是設計了一個防災用的廁所，廣義上這個五穀輪迴的地方，也算是防災飲食的一環啦。這樣攜帶式的廁所，不僅採用加強塑膠、還有強力封口，確保味道等等不會外溢，而且有的還會添加花香，是不是充分展現了日本人的貼心呢？

總之，防災時的吃喝拉撒，基本上日本都已經準備的很完善了，所以日本對防災確實是下了很大的功夫，這樣的功夫，其實都是在加工技術上的突破與精進。反觀台灣同樣處於天災高密度的地區，我們是不是也該加強準備呢？

但是反觀台灣消費者目前對食品的要求重生鮮而輕視加工，這樣的條件對防災時缺水缺電的環境下，是很不利的啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 【2017 Foodex Japan日本食品展見聞錄1】 防災食品