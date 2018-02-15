韋恩的食農生活》過年管不住體脂率與腰圍？來杯茶吧！

從動物實驗發現，紅茶能夠刺激胰臟脂肪分解酵素的活性，減少醣類和脂肪類食物被吸收。但綠茶和烏龍茶除了有上述功效，還能夠加速身體的產熱增加，促進脂肪燃燒，所以能降低體脂率、減少腹部脂肪堆積。

過年管不住體脂率與腰圍？怎麼辦？！（資料照）

韋恩的食農生活

快樂的農曆新年假期就快到了，新年假期就是要與家人團聚吃吃喝喝啊，不然要幹嘛? 尤其是今年過年前的這一陣子又特別冷，超級適合躲在家裡圍爐的。只是吃的時候很開心，過完年假後又不免擔心熱量對自己的體重加倍奉還，這下叫人如何可以放心的好好過年。不用擔心，一項由成大醫院家醫科所作的研究告訴我們，喝茶對體脂率與腰圍控制都是有好處的。

成大醫院家醫科所作的這項研究，刊登在國際期刊「Obesity 」, 研究過程中調查了台灣1210位成人後結果發現，有10年以上喝茶習慣的人（平均每天喝434毫升），其體脂率低了19.6%，腰／臀圍比也低了2.1%，也就是說，全身脂肪分布和腹部脂肪都明顯降低。

「從研究中發現，96％的人主要喝綠茶和烏龍茶，約4％的人喝紅茶。研究主持人成功大學醫學系張智仁教授解釋，從動物實驗發現，紅茶能夠刺激胰臟脂肪分解酵素的活性，減少醣類和脂肪類食物被吸收。但綠茶和烏龍茶除了有上述功效，還能夠加速身體的產熱增加，促進脂肪燃燒，所以能降低體脂率、減少腹部脂肪堆積。（康健雜誌訪問）」

看來喝甚麼茶都好，就是不要加糖、因為糖不僅提供很多熱量，也會容易變成脂肪囤積。奶精也要盡量避免，因為那也是不必要的熱量。所以大家儘管歡歡欣欣準備過新年，就從現在開始每天喝杯茶吧，10年後必有所成。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 過年管不住體脂率與腰圍？來杯茶吧！