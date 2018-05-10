韋恩的食農生活》政府將要禁止的食物，肉桂粉、艾草粿都不能吃了嗎?

所謂中藥的這些保健植物，其實不是台灣所獨有，近年來因為天然保健的潮流下，這些保健植物世界應用的都很多，就以參為例，對岸中國大陸近年才開放人參作為食用，美國還有西洋參綠茶，東南亞近年來也很流行人參咖啡，更不用講韓國將人參飲等發揮得淋漓盡致。但未來在台灣這些都將成為不合法的產品。

韋恩的食農生活

昨日（5／8）《聯合晚報》刊出一則新聞質疑「衛福部新草案引議 肉桂、當歸未來只能在中藥行買？」因為日前衛福部中醫藥司計畫制定「得供食品使用中藥材分類及品項」草案，以保障消費者食用安全為名，將可做食品使用的養生藥材如百合、銀耳、八角、花椒、紫蘇等數百種食材，依照安全性和傳統習用性分為5類，加以不同的管理。

而衛福部用我沒見過的超神速，當天下午就發表回應說：

「衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，「得供食品使用中藥材分類及品項」草案，現仍在研擬階段，該草案主要是將過去同時可供食品中藥材，依其安全性與民眾膳食使用習慣，分出五大類，建議安全警語，而公告前後的販售規定並無更動。……陳聘琪表示，該草案將可食用中藥材分為五大類。第一類中藥材為傳統食品用途，安全性高，如百合、荷葉、山藥、生薑等；第二類中藥材為傳統香辛料食品原料，如胡椒、肉豆蔻、丁香等；第三類中藥材僅供青草茶使用，如仙鶴草、車前草、馬鞭草等；第四類中藥材用於茶包原料，如刺五加、當歸、黃耆、膨大海等；第五類中藥材為不得為單一品項產品，如五味子、丹參、番瀉、苦橙、余甘子等5項。」

背景介紹完，我只想說，果然官方打擦邊球、粉飾太平、顧左右而言他的功力超強。如果沒有仔細看草案的內容，還真會以為媒體質疑的很沒道理。其實這次法案爭議最大就是第四類與第五類的品項。這邊我就細細分析給大家聽：

第四類的規範是，如果照中醫藥司解釋「第四類中藥材用於茶包原料，如刺五加、當歸、黃耆、膨大海等」看起來真的是作茶包的東西嘛。但是錯了，官方只是挑一些看起來沒爭議的東西出來講。真正有爭議的東西大家看了一定會黑人問號，這東西怎麼作茶包？不然未來就會禁止直接食用。

第四類包含這些東西：肉桂（蘋果派、卡布奇諾）、紫蘇（紫蘇梅、紫蘇糖）、艾葉（艾草粿）、蒲公英（葉作生菜沙拉、根可以當咖啡替代品）、龜板（龜苓膏）等等，我想這些大家多少都有吃過的東西，除了做成茶包之外，難道未來將消失？這些東西又如何作成茶包？而金盞草就更奇怪了，金盞草又叫金盞花，是現在流行的葉黃素的來源，國內或國外做為食品用已經很久，不知為何被列入中藥？最令人想不通的是，檢索目前所有核可的中藥藥證，裡面完全沒有用到金盞草的，列入中藥又有何意義？

至於列入第五類的，就更是等於列為黑五類了。像五味子、丹參更被列為健康食品才能使用，這點倒是開食品管理之先河，從來沒有見過任何食品原料僅限健康食品使用的，這有沒有法源依據呢？ 政府自己有想到過嗎？之前農業單位在花東推廣了半天丹參栽培，可以說是心血全白費了。政府單位能不能做點橫向連繫呢？

就如報導所言，韓國推動五味子食用不遺餘力，星巴克推冰沙、其他做果汁、果醬、五味子茶都有，不像台灣設下層層限制。相信不久的將來，五味子應該會被韓國申請世界遺產，台灣就繼續念好想贏韓國了（笑）。

我認為這些可供食用中藥材或像對岸所稱藥食同源等材料，確實要加以管理，但是既然是管理，就要有相對應的良好管理辦法，太寬太緊都不好。我建議要朝幾個方向思考：

請用科學說服我

如果抱持中藥必定有其風險，或是講是藥三分毒、藥有其偏性的觀念，其實很好。既然是風險，我們就該用風險管理的科學精神來評估。風險管理首先要做風險評估，判斷到底會對人體造成什麼危害，然後加以定性、定量，也就是要知道怎麼吃、吃多少才足以造成害處，進而訂出一個標準。目前在這草案裡沒看過這樣的評估，至少該拿個報告出來才對嘛。如果這些清單上的藥材這麼有風險，這些東西也都吃很久了，應當會有一些案例嘛，統計出來一下大家看看很難嗎？

請用數字來管理

承前評估後，就該訂出一個使用限量出來。如食品目前規定金盞花以葉黃素計，每日食用不得超過30毫克。或是維生素都會設定一定劑量以下屬食品（如膠囊之維生素C之總含量不得高於1000mg），一定劑量以上屬藥品，我認為這是國際通行的管理規範。否則只是大筆一揮，通通禁止當然最簡單，但是這樣禁絕產業發展、民眾從此失去長久以來食用某種食物的機會，是否對台灣整體有好處？

而某些反對人士賭氣話說，那如果人參一次吃三斤豈不產生嚴重後果。這種用極端案例當通案，當然不值得討論，試問難道世間萬物哪個不會有這種案例？ 最安全如水，短時間喝下大量的水也會中毒，瞬間吃下五公斤的鹽也會死，難道我們要把水與鹽都作為藥品管理？

請把草案寫得精緻一點

草案一出，牽動產業與消費者非常大，不是說還在研擬中就可輕輕帶過。我想專家們都會同意，同樣列為第四類的肉桂、西洋蔘其毒性高下萬萬不同，同樣列為第四類，管理方法都一樣，這樣是很不合理的。而本草案中規定第四類第五類中藥，添加量不能超過總成分10%，說是依據中藥臨床試驗安慰劑組為實驗組10%之概念設計而來。專家們質疑過這一點的科學依據為何，但衛福部始終講不出個所以然來，人參10%與紫蘇10%造成的效應應該很不一樣吧，怎麼可以一概而論呢？

中藥的智慧是台灣珍貴的資產而非枷鎖

所謂中藥的這些保健植物，其實不是台灣所獨有，近年來因為天然保健的潮流下，這些保健植物世界應用的都很多，就以參為例，對岸中國大陸近年才開放人參作為食用，美國還有西洋參綠茶，東南亞近年來也很流行人參咖啡，更不用講韓國將人參飲等發揮得淋漓盡致。但未來在台灣這些都將成為不合法的產品。

台灣人體質是特別差嗎？ 還是他國人都不怕死，我不這樣覺得。就因為我們有很好的中醫藥知識傳統，我們懂得這些保健植物的好處，所以更應該善用他們，而不是粗糙的箝制他們才是嗎？

每年台灣其實出口很多中藥材或保健植物萃取物到西方世界，如果將來我們要到歐美才能喝到人參飲的話，那是不是一件很奇怪的事呢？

我想，目前想要將得供食品原料之中藥材加以好好管理是大家樂見的，但是如何規定、如何執行是個好好思考的大工程，有關單位不好好深入思考、閉門造車的話就實在太對不起納稅人了。而將行之有年的基礎輕易加以摧毀，恐怕會像台灣其他行業一樣，被文青政府亂攪一通後，呈現凋敝的下場。而這寶貴資產被中國大陸或歐美承接，不是很可惜的事嗎？

本文授權轉載自韋恩的食農生活 政府將要禁止的食物，肉桂粉、艾草粿都不能吃了嗎？