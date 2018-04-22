韋恩的食農生活》日本人維持苗條的三大秘密

究竟日本人在控制體重上有什麼秘訣呢？

韋恩的食．農．生活

眾所周知，日本是個胖子很少的國家，不僅在街上很少看到胖子，實際從數字上來看，日本國民平均BMI也算相當低。依照WHO統計，在調查的190個國家中，日本平均BMI才22.6，居於已開發國家最低的，在所有國家中也只排名166。

所以究竟日本人在控制體重上有什麼秘訣呢？經過我爬梳資料分析，其實研究出日本人飲食與體質上有三大秘密，在此提供大家參考。

本人飲食與體質上有三大秘密。（作者製圖）

1. 綠茶

日本人愛喝茶與台灣人恐怕不相上下，只是日本比較特別的是，它們九成以上喝的是綠茶。在前面的文章「過年管不住體脂率與腰圍？來杯茶吧」 就已經提過，由一份成大醫院家醫科所作的研究告訴我們，不管喝什麼茶，對體脂率與腰圍控制都是有好處的。而更多其他研究告訴我們，尤其是茶裡面的兒茶素，對於預防油脂吸收、促進變換成熱量、降低體脂肪、降低體重有明確效果。而這個兒茶素，在未經發酵的綠茶裡含量特別豐富。

2. 魚油

日本人愛吃魚，尤其是海魚，大家都知道。魚油裡面含有豐富的omega-3脂肪酸，是人體必須的油脂。而根據最近的許多研究成果發現，這魚油竟然有促使人體燃燒脂肪的功效！魚油會讓人體裡負責囤積脂肪的白色脂肪組織，轉變成會燃燒變成熱量的棕色脂肪組織。而且還會進一步提高棕色脂肪燃燒的效率，所以整體來說，就是促進體脂肪透過產熱效應進行燃燒。

3. 腸道好菌

近年來科學研究有重大進展，在腸道菌的研究中突飛猛進。目前越來越多的證據都指出腸道菌相與肥胖有很深的關係。簡單來說，人體的腸道菌有四五千種鈉麼多，但是胖子與瘦子腸道菌的種類分布是有很大的不同的。在前年的一篇研究當中，針對日本人的腸道菌進行DNA分析，發現日本人的腸道菌相與世界其他國家人有很大的不同。比如說日本人腸內有一種特殊的細菌專門可以消化紫菜，這當然跟日本人常吃紫菜有關係，而這種菌在其他國家人民腸道內是沒有的。不過，跟肥胖有關的，最重要的是一種比菲德氏菌（雙歧桿菌），因為根據同一研究也發現，跟其他國家比，日本人腸道內比菲德氏菌含量特別高。

比菲德氏菌是一種腸道內的益菌，根據其他研究顯示，比菲德氏菌類中，有許多菌株證明是可以幫助人體減少吸收脂肪，調整人體的新陳代謝，熱量不容易囤積在體內。而且這好菌一旦住進體內的話，產生的體質調整效果可是會持續下去的。

當然，日本人為何腸道內比菲德氏菌為何特別高的原因還不是很明確，不過補充一些好菌，同時多吃纖維，絕對是幫助腸道內比菲德氏菌增加的好方法。

因此綜合以上來看，綠茶、魚油、腸道好菌可以說是日本人苗條的秘訣，這當然與飲食習慣有很大的關係，因此想要苗條瘦身的人，不妨好好參考一下，配合良好的飲食計畫與運動，夏天就是好好控制體重的大好時機啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活：日本人維持苗條的三大秘密