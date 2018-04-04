韋恩的食．農．生活》多吃大蒜又可以保持口氣清新的秘訣

大蒜的好處主要來自於含有的一種植化素—硫化物。只是這成分也是吃完大蒜口中異味的來源。這下尷尬了，誰也不想吃完大蒜後再也沒人敢跟自己講話。不過別擔心，也是有好心的科學家，做了這項研究，雖然得不到諾貝爾獎，但是卻對大眾非常實用。

韋恩的食．農．生活

這幾天大蒜新聞炒得沸沸揚揚，不是為了什麼好事，而是因為大蒜盛產，然後價格又大跌了。奇怪，一開始是高麗菜，後來又是屏東洋蔥，現在輪到大蒜，都是盛產後價格大跌，這種無限輪迴，難道農委會都無法進行管理嗎？ 只見到官員把責任不是推給盤商壓抑價格或是進口貨打擊，如果答案這麼清楚，難道都不能採取行動嗎？ 還是其實答案根本不是這樣呢？

雲林蒜頭進入採收期，農民卻擔心蒜價崩盤。（資料照）

不管怎麼說，大蒜對健康是個好東西，希望大家可以擁有它。因為大蒜的保健功效很多，包含對心血管、血壓有好處，甚至對預防癌症也有研究報導，甚至也許對幫助官員長腦也有幫助，因為它可以預防阿茲海默與老人癡呆。

大蒜的好處主要來自於含有的一種植化素—硫化物。只是這成分也是吃完大蒜口中異味的來源。這下尷尬了，誰也不想吃完大蒜後再也沒人敢跟自己講話。不過別擔心，也是有好心的科學家，做了這項研究，雖然得不到諾貝爾獎，但是卻對大眾非常實用。

這份研究的目的的就在於「吃完生大蒜後，還要吃什麼東西才能去除口腔異味」。科學家經過試了很多種食物後得到結論: 吃完大蒜再吃蘋果、巴西里、菠菜、薄荷，或是微波後的蘋果（？！）、喝綠茶、喝檸檬汁都可以幫助分解口中大蒜的臭味物質。

這下大家是不是放心多了呢？ 多吃大蒜對自己身體與腦子都好，又可以幫助農民，然後又不會造成附近區域的空氣汙染公害，真是一舉三得呀。這個祕方，還是趕快傳給親朋好友分享吧。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 多吃大蒜又可以保持口氣清新的秘訣