韋恩的食農生活》先別談洋酒了，你知道穩定蕉價花的錢等於10個吳音寧嗎？

平心而論，吳音寧受到的抨擊其實只是代民進黨受過，民進黨最近發動的文宣反擊，只怕只是提油救火。吳音寧本身沒有自覺，還心高氣傲的想要以火力反擊，恐怕只是吸引更多砲火集中，成為對手急欲打倒的戰略目標。

韋恩的食農生活

這幾天最激烈的話題莫過於北農總經理吳音寧了，說實話，我覺得太多檢討她的方式實在不盡公平，超過她該背負的責任。比如說，首先我同意民進黨很多人的說法，北農無法掌控菜價，不該承擔菜價跌價的責任。這點我贊同，因為北農是一個拍賣場所，不該也無法掌控價格，否則不是變成大家口裡的菜蟲？大家都知道經濟學的基本原理，價格由供給與需求所決定，中介者無法決定。就像房屋市場的漲跌，大家也不會去責怪信X房屋等仲介公司一樣。

這幾天最激烈的話題莫過於北農總經理吳音寧了，說實話，我覺得太多檢討她的方式實在不盡公平，超過她該背負的責任。（資料照）

其次，說她年薪高，說真的，以一個年營業額十多億、員工數近600人公司的總經理，年薪（含獎金）才250萬，以市場行情來說並不能算高，甚至有點還偏低。再來，以一萬多元購買殘貨很不合理嗎？說真的，這真的是小錢，總經理職權絕對可以核這筆經費，沒什麼好怪她的。

但是到底問題出在哪，讓她遭受如此猛烈的砲火，而且明顯防線左支右絀？其實最大的責任不在她，根本是出在民進黨政府農業政策失敗，而且這一場吳音寧戰役的戰術失靈。

西方俗語「當時局混亂，我們需要英雄」，我認為這就是民進黨戰術失靈之處。塑造一個英雄，看起來是挽救頹勢的捷徑，就像美國隊長電影裡，他強化成功後，最大的任務反倒是四處去參與宣傳，是不是能參與實戰就還在其次了。再來像中國的雷鋒，也是活脫脫被國家機器塑造出來的人民英雄，似乎他具有了所有中國該有的美德典範，為善不欲人知、工作努力、日常生活中主動幫助他人、勤儉節約，一時之間，中國到處都有「學雷鋒」的運動。目前民進黨人其實有意無意地也是將吳音寧英雄化、神格化。所以一時之間各種封號與說法紛紛出爐，「零負評女神」、「聖女貞德」「抵擋台灣農業技術外流中國」「蔡主席化身」啦，挺令人瞠目結舌。我想對手也深明捧高再摔的道理，從神壇跌落是很殘酷的，所以所有砲火都往她身上招呼是必然，打倒了她，就如打倒了一個精神象徵。這是民進黨自己造成，怪不得別人。民進黨只顧豎立一個巨大目標，希望把執政不力的現實躲在這目標的背後，只是這目標本身打造得不夠堅固，倒下來恐怕一次壓垮許多其他人。

美國隊長與中國的雷鋒。（作者提供）

其次，民進黨執政不力來自於農業政策的失敗，但是現在只想動用媒體與寫手進行塗脂抹粉，我想明眼人應該都會感覺反胃。如同前面講的，價格不是北農的責任，同樣，維持價格也不該是吳音寧的功勞，但是目前民進黨一直往吳音寧護菜價有功來洗風向，尤其是出現在與韓國瑜比較的數份說帖上，我想唬唬一般鄉民也許還行，對農業專業人士來說，恐怕大搖其頭。菜價看起來平穩，其實是來自農委會一波波的砸下納稅錢去護盤，所得到的結果，哪是一個仲介拍賣單位可以操縱的。大家應該記憶猶新，三月北農休市風波之時，光雲林一次啟動耕鋤高麗菜就在產地鋤了900噸的蔬菜，共花了200-300萬，這可都是納稅人的錢。這樣的錢，剛好可以請一個吳音寧。而最近香蕉盛產，農委會還是老招花錢買，這次花錢去化香蕉花得更多，約有2000多萬，這樣的錢請10個吳音寧都夠。所以比起這些浪費掉的錢，吳音寧的薪水高嗎? 買殘貨的錢多嗎? 其實都是微不足道了。

農委會農糧署在高雄市旗山等地區收購格外品香蕉，從8日開始，兩天來已收購約44噸，集貨場內堆滿比人還高的青蕉格外品，人員忙進忙出，希望可以加速去化，以穩定市場價格。（中央社）

這些錢花的都是人民的血汗納稅錢，民進黨卻想把功勞作在吳音寧一個人頭上，真可說是無血無淚了。這雖然未必是吳音寧本人的主意，但是大家反彈的業力回向在她身上，卻也是很自然的事。

平心而論，吳音寧受到的抨擊其實只是代民進黨受過，民進黨最近發動的文宣反擊，只怕只是提油救火。吳音寧本身沒有自覺，還心高氣傲的想要以火力反擊，恐怕只是吸引更多砲火集中，成為對手急欲打倒的戰略目標。只是某些民進黨人似乎還想利用她被打倒後的悲憤之心，作為鞏固票源的手法，恐怕是小看了台灣的選民。只是目前攻防都集中在吳音寧身上，真正的農業產業發展，比如說如何穩定生產，如何拓展外銷，就一直被大家忽略，這才是執政黨只重選舉不重施政，最可譴責之處。

本文授權轉載自韋恩的食農生活 先別談洋酒了，你知道穩定蕉價花的錢等於10個吳音寧嗎？