韋恩的食農生活》中國軍艦被目擊在雪梨掃貨嬰兒奶粉？！

至今中國民眾仍然情願要到國外掃嬰兒奶粉，主要的原因當然還是因為2008年三聚氰胺牛奶的事件，讓人民對中國國產奶粉仍然餘悸猶存。當時造成了54,000多名嬰兒住院，6個嬰兒死亡的事件。

韋恩的食農生活

今天澳洲媒體報導，五天前三艘中國軍艦有點意外的現身雪梨港停泊，澳洲各界還在議論紛紛，到底是有什麼任務？結果今天澳洲媒體拍到，離港返航前，這些解放軍用貨車整箱整箱的搬了大批嬰兒奶粉上船，滿載而歸。

中國民眾一直在世界各地搶購奶粉，這次用軍艦開代購掃貨，倒可能是世界第一樁。澳洲是世界知名的乳品產地，所以之前中國民眾當然也有前去掃貨，造成澳洲當地人反彈。因此澳洲政府去年就對嬰兒奶粉祭出限購令，但是因此陸續傳出多起大批竊盜或走私到中國的事件。

中國民眾一直在世界各地搶購奶粉，這次用軍艦開代購掃貨，倒可能是世界第一樁。（圖：取自The Australia）

嬰兒奶粉與一般奶粉不一樣，有其特別的重要性。因為除了母乳之外，嬰兒奶粉就是嬰兒唯一的食物了，所以嬰兒奶粉是經過特別調製，以滿足嬰兒生長發育所需要的所有營養需求， 所以大多是仿母乳的組成成分來調配，希望能給寶寶足夠的營養，尤其是必須

1、添加平衡的礦物質、維生素。

2、同時調配適當的脂肪（脂肪來源成分可為棕櫚油、葵花子油、椰子油、大豆油、魚油）

3、還有適當的碳水化合物（來源成分可為乳糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糊精、馬鈴薯澱粉等。）

法律還規定，嬰兒奶粉產品上市前必須向衛生福利部申請查驗登記才可以輸入販售，這也是為了確保嬰兒奶粉產品能夠符合嬰兒營養需求及衛生標準的規定。

也就是因為嬰兒奶粉對嬰兒營養這麼的關鍵，所以一旦出了問題，對器官發育尚未成熟的嬰兒，危害也特別大。至今中國民眾仍然情願要到國外掃嬰兒奶粉，主要的原因當然還是因為2008年三聚氰胺牛奶的事件，讓人民對中國國產奶粉仍然餘悸猶存。當時造成了54,000多名嬰兒住院，6個嬰兒死亡的事件。

至今中國民眾仍然情願要到國外掃嬰兒奶粉，主要的原因當然還是因為2008年三聚氰胺牛奶的事件，讓人民對中國國產奶粉仍然餘悸猶存。圖為中國三鹿嬰兒奶粉（圖：大紀元）

三聚氰胺假奶就純粹是個摻假黑心事件，也就是因為市場惡性競爭下，乳品公司為了扣司當，不擇手段、不顧品質，所以造成有人鋌而走險，使用化學物品三聚氰胺來提高牛奶的蛋白質檢測數據，製造劣質牛奶，最終導致爆發問題。

因此韋恩重複一次，食安的關鍵掌握在消費者自己手上， 【自己才是自己的最佳食安守門員-消費者中心的食安觀】 。我們要鼓勵注重商譽、講究品質的優良廠商，可別讓過於便宜的價格打敗了所有一切。否則回過頭來，還是所有消費者吃虧。而品質的信心一旦受損，那可是很久都回不來的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 中國軍艦被目擊在雪梨掃貨嬰兒奶粉

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