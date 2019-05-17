韋恩的食農生活》減塑包裝，也要注意食安（下）－使用環保袋要注意衛生安全

肉丶魚丶菜要用塑膠袋包好，不要直接放在購物袋內，而且這些小塑膠袋，最好不要重複使用了。

上次韋恩談到重覆使用購物袋的次數，顯示其重要性。這次再以這篇來分析塑膠包裝的利與弊，重覆使用（reuse）絕對是對地球比較好的事，只是在食安方面的問題也不可以輕忽，大家必須要有一些正確的觀念。

微生物衛生的考量

重複使用的塑膠袋丶環保袋，最重要的是衛生，尤其是預防微生物或病原體的交叉感染。

美國多年前曾經有一個案例，有一個女子足球隊，在旅行外出比賽時，全隊大約10多人得到諾羅病毒的感染，造成嚴重的上吐下瀉。追查其原因，只不過在一個共用的購物袋上面發現了諾羅病毒的微量殘留，而這個購物袋裡面就裝了餅乾糖果，結果大家在巴士上就因吃了這些東西而遭到感染。而且這些餅乾糖果還是有良好獨自包裝的。原來這個購物袋被收在一個廁所裡的架子上，前一天剛好第一個中諾羅病毒的隊員才在廁所裡面上吐下瀉。這個案例當然不是食物直接的交叉污染，只是告訴我們購物袋的保存與清潔也非常的重要。

美國有另外一篇大學的研究報告顯示，抽查去超市的消費者手上帶去重複使用的購物袋，結果裡面都發現大量的細菌，尤其是12%的袋子裡面都發現有大腸桿菌。研究人員模擬如果袋子上面沾了肉汁，如果放到後車廂這個溫暖的環境，在兩小時之內，細菌的數量就會成長10倍。

重複使用的塑膠袋丶環保袋，最重要的是衛生，尤其是預防微生物或病原體的交叉感染。（資料照）

物理化學性的考量

另外韋恩所擔心的是，塑膠製品雖然強韌，但是隨著時間還是會老化，可能還是會有微量的聚合物單體丶或者是裡面的添加物（塑化劑）釋出，就像寶特瓶如果重複使用的話之前被人大量討論的就是會擔心裡面會有催化劑銻的微量釋出。只是對於塑膠袋的研究看起來目前還很少，可能還需要更多資料，才能讓我們知道，塑膠袋安全的期限為多少。

而且多次使用的塑膠袋，上面會有許多微小的刮痕，這些刮痕或許會促使更快的分解，或是更容易讓微生物藏在裡面。因此直接接觸食物的塑膠袋，韋恩對於重複使用還是有點不放心。

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健康重複使用購物袋法

所以對於重複使用購物袋，韋恩參考一些歐美政府與研究單位所提出的準則，提供以下的建議給大家參考：

1. 購物袋一定要定期清洗。不管是手洗或是機器洗，研究結果都顯示洗完可以減少99.9%的細菌。

2. 購物袋要保存在衛生乾燥的地方，避免陽光直曬。

3. 肉丶魚丶菜要用塑膠袋包好，不要直接放在購物袋內，而且這些小塑膠袋，最好不要重複使用了。當然這些小塑膠袋大家可以思考可以另做它用，比如說當垃圾袋用。

4. 肉丶菜丶熟食最好不要混在同一個購物袋，要分不同的購物袋。

5. 裝食物用的購物袋就專門裝食物用，就不要再拿去裝其他物品，比如說衣服、玩具等等。

以上韋恩提供大家聰明使用重複使用塑膠袋的方法，環保愛地球很重要，但是自己的健康與食安也很重要。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 減塑包裝，也要注意食安（下）－使用環保袋要注意衛生安全

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