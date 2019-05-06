韋恩的食農生活》減塑包裝，也要注意食安（上）－環保袋用錯反而害了北極熊

要生產一個可重複使用的包裝，要比生產可拋棄式的塑膠袋投入更多的地球資源，所以重複使用的包裝要使用夠多次，才能達到真正的環保效果，如果使用次數低於以上的計算，那就等於多消耗資源了。

韋恩的食農生活

日前有環保團體出來控訴超市賣場塑膠包裝比例高得嚇人，韋恩認為減塑丶重複使用塑膠袋是世界趨勢，對減緩地球暖化，減少資源浪費是好事。只是在此同時，我們還是要知道塑膠包裝的利與弊，尤其是食安、健康問題仍要小心謹慎，絕對不是一蹴可幾，立刻作到無塑的理想境界。尤其是重複使用袋子對於食安風險的考量，韋恩見到倡議組織很少提及，所以對此主題該注意的事項，分成幾篇為大家分析一下。

先從重複使用（Re-Use）做起

韋恩認為，如果務實的一步一步來，比較近程的目標應該是讓大家能夠先從落實到重覆使用（Re-Use）開始，這樣其實就可以大大降低製造塑膠袋時的所耗用的地球資源了。因為每個包裝只要多重複使用一次，就等於平均下來讓生產投入資源減半，用的越多次，生產投入資源就攤的更低。

另外，依照一份英國官方委託實驗室的研究顯示，以製造地球暖化效應的資源消耗分量來看，要等同生產份塑膠袋（HDPE）的消耗，必須重複使用一個紙袋3次、或不織布袋11次、或棉布袋要131次。可見要生產一個可重複使用的包裝，要比生產可拋棄式的塑膠袋投入更多的地球資源，所以重複使用的包裝要使用夠多次，才能達到真正的環保效果，如果使用次數低於以上的計算，那就等於多消耗資源了。

環保袋也要正確使用

我想看到這裡，應該很多人跟韋恩一開始的反應一樣：什麼？環保袋原來要使用那麼多次才是真環保！

我想很少人紙袋會用3次以上，不織布環保袋台灣現在根本氾濫，到處都送，我想每個都有用到11次以上也是很難，所以我們可能在無意之中，對地球暖化作出負面的傷害。

因此，我們是不是都該自我檢討一下，讓環保袋真的做到正確的環保使用。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 減塑包裝，也要注意食安（上）－環保袋用錯反而害了北極熊

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