韋恩的食農生活》罐頭的殺菌溫度與非洲豬瘟病毒

所謂的罐頭食品，都要經過商業滅菌的高壓高溫殺菌，起碼都要經過120度以上的高溫才行，遠遠超過70度的溫度門檻，所以可以說經過合理殺菌值設定下滅菌後的罐頭，非洲豬瘟病毒全部滅門沒有留下活口才對。

韋恩的食農生活

韋恩趁機做一下罐頭食品的科普吧。否則可能很多朋友還問韋恩為何對所謂中國的罐頭謠言那麼氣噗噗。（補充）韋恩認為禁絕中國大陸的豬肉是正確的，但是理由不應該是懷疑對方的罐頭品問題。

根據防檢局的資料，非洲豬瘟的病毒其實不太耐熱，加熱溫度只要到達70度以上一定的時間就會被不活化，就不會再有傳染的疑慮了。

而所謂的罐頭食品，都要經過商業滅菌的高壓高溫殺菌，起碼都要經過120度以上的高溫才行，所以遠遠超過70度的溫度門檻，所以可以說經過合理殺菌值設定下滅菌後的罐頭，非洲豬瘟病毒全部滅門沒有留下活口才對。

罐頭食品是技術難度高、安全性又比較敏感的產品，所以政府的監管會超過一般食品很多，比如說操作人員要有一定證照、殺菌程式與殺菌值還要定期由第三單位驗證合格。因為罐頭要高壓高溫，操作人員要有操作鍋爐以及高壓容器的證照，確保職業安全；而殺菌釜內的熱分布與設定的殺菌值大大的影響產品的安全性，罐頭殺菌不完全的話，產品重則會有肉毒桿菌中毒的風險，那可是會死人的，輕則產品腐敗或變質，就會類似近來亞培安素的事件。

所以我們要因為一句含沙射影的話，就去懷疑中國生產的罐頭品質不良所以恐帶有非洲豬瘟病毒，讓這種恐懼傳播嗎？ 我想中國大陸罐頭再不濟，也不會連70度的溫度都達不到吧。不然應該擔心的是罐頭膨罐（腐敗變質），恐怕連大陸的門都出不來就臭掉了。而且我們看食安品質，絕對不是看個案，而是要看整個管理系統，中國對罐頭的管理也是有相當的品質監管，該做的政府審查也少不了。

退一萬步講，如果擔心中國大陸生產的罐頭品質不良，絕對不是先擔心非洲豬瘟，也不是只擔心豬肉，應該是全面各種罐頭都可能有問題啊，那政府還放任中國大陸罐頭進台灣，是不是管理上有失職的地方呢？（當然不是嘛）（糟糕是不是火燒自己人了啊）

退一萬步講，如果擔心中國大陸生產的罐頭品質不良，絕對不是先擔心非洲豬瘟，也不是只擔心豬肉，應該是全面各種罐頭都可能有問題啊！（法新社）

誠然中國出現過一些食安事件，但是我們不應該用那些食安事件含擴到所有管理面。韋恩氣的是，如果用這樣的態度去對中國大陸噴墨水，大家可曾想過，台灣不也陸續出過食安事件，難道希望其他國家也對我們整體食品業的管理系統產生根本性的懷疑嗎？到最後到底誰受害最大？

韋恩不是要為大陸食品講話，只是感嘆。台灣雖然不該妄自菲薄，但是絕不能因為政治的意識形態變得狂妄自大。以韋恩之前的經驗，中國大陸在食品加工上其實很都超過台灣了，以飲料的無菌加工的生產線來說，中國大陸已經很普及了，台灣還受限於市場規模，少有廠商有意願投資下去。所以在這方面，其實台灣是遠輸給中國大陸的。

台灣人千萬要認清自己的立場與定位，不要輕易被政治操弄下去啊。食安上我們要看的是制度、管理系統，絕對不是偏見。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活罐頭的殺菌溫度與非洲豬瘟病毒

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