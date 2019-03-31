韋恩的食農生活》國人10大過敏食物排行榜

資料顯示，國人過敏食物第一名竟然是蛋白，過敏食物包括蛋糕、肉丸等蛋製品，第2至第10名依次為小麥、花生、螃蟹、蜂蜜、牛奶、奇異果、杏仁、牡蠣以及芝麻。

有過敏體質的人，需要特別注意。（圖片來源:https://pixabay.com）

韋恩的食農生活

食物過敏是很常見的過敏問題，新聞報導（2017/04/10）依照健檢資料來的統計，統計出國人10大過敏食物。因為資料來自健檢，所以代表性也許不是非常完整，但還是能夠提醒大家注意一些可能的過敏原。

而資料顯示，國人過敏食物第一名竟然是蛋白，過敏食物包括蛋糕、肉丸等蛋製品，第2至第10名依次為小麥、花生、螃蟹、蜂蜜、牛奶、奇異果、杏仁、牡蠣以及芝麻，而前5大過敏蔬菜排行為竹筍、青椒、芋頭、四季豆、蘆筍，前5大過敏水果為奇異果、櫻桃、鳳梨、葡萄柚及香蕉。所以如果特別有過敏體質的人，需要特別注意。

目前台灣對食物過敏原的標示，依照「食品過敏原標示規定」，屬於下列11項的食物必須強制標示含過敏原:

（一）甲殼類及其製品。

（二）芒果及其製品。

（三）花生及其製品。

（四）牛奶、羊奶及其製品。但由牛奶、羊奶取得之乳糖醇，不在此限。

（五）蛋及其製品。

（六）堅果類及其製品。

（七）芝麻及其製品。

（八）含麩質之穀物及其製品。但由穀類製得之葡萄糖漿、麥芽糊精及酒類，不在此限。

（九）大豆及其製品。但由大豆製得之高度提煉或純化取得之大豆油（脂）、混合形式之生育醇及其衍生物、植物固醇、植物固醇酯，不在此限。

（十）魚類及其製品。但由魚類取得之明膠，並作為製備維生素或類胡蘿蔔素製劑之載體或酒類之澄清用途者，不在此限。

（十一） 使用亞硫酸鹽類等，其終產品以二氧化硫殘留量計每公斤十毫克以上之製品。

所以許多類造成過敏的食物是不在強制標示之列的，請大家必須要自多加注意了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 國人10大過敏食物排行榜

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