韋恩的食農生活》自己才是自己的最佳食安守門員：消費者中心的食安觀

食安不假外求，不能依賴政府或廠商，最根本的還是要從自身做起。自己才是自己的最佳食安守門員！

韋恩的食農生活

今天6月7日是端午節，韋恩祝大家佳（ㄈㄤˋ）節（ㄐㄧㄚˋ）快樂。但是其實今天更是全世界第一次的「世界食品安全日」，因為聯合國大會去年底將2019年訂為世界食安元年，並訂6月7日為「世界食品安全日」。

2018年12月20日聯合國大會通過決議 ，決定自今年（2019）起將6月7日定為「世界食品安全日」（World Food Safety Day）。（聯合國糧農組織官網）

只是近來台灣還是有許多食安事件陸續發生，讓人感覺怵目驚心，比如說「嘉義豆奶攤民雄店」法國吐司被沙門氏桿菌汙染造成46人上吐下洩，還有一位學生不幸死亡。調查研判原因是生蛋汁在製程中曾發生蛋殼掉落被撿起、生蛋汁長時間處於溫室、重複留用剩餘生蛋汁等情形所導致。

只是為何雖然國家投入大量預算，食安的外在環境似乎有所改善，但食安事件還是陸續發生？韋恩認為根本的原因在於許多台灣消費者觀念有待提升，其實食安絕對是所有人的責任，不能有食安風險時就僅僅責怪廠商或是政府。所以韋恩想要提醒，每個人都要建立以消費者為核心的食安觀。

「嘉義豆奶攤」民雄店去年四月傳出四十四名顧客集體食物中毒，其中國立中正大學林姓碩士生吃了法式吐司，三天後不幸在校內宿舍死亡。（資料照）

所謂消費者為核心的食安觀，當然還是基於從農場到叉子（FromFarmToFork）的一條龍食安管理，但是推動這食安管理系統的力量來源，其實是消費者自身。消費者在每次消費、購物、製作食物時，都是在驅動著食安管理系統在運作。要讓食安管理系統向上提升，或是向下沉淪，都是看消費者的選擇。消費者如果是有意識地以想要更好的食安環境為出發點來消費，食安就會一步步提升；如果無意讓食安變好，那真的不可能進步。

所以，消費者不但不可以忽略自身在食安中的角色，甚至必須體認，每一個人都是食安的核心。所以韋恩邀請大家，要以自己為中心思考食安。

那麼具體來說，要如何以自己為中心思考食安呢？韋恩整理以下步驟提供大家一步一步來。以自己為圓心，向外思考每日的飲食相關行為。

1.妥善做好食物保存、烹調

為什麼現在食安的終點是到叉子而不是之前的到餐桌呢？因為消費者食物食材買回家之後，如何保存、又如何調理成飲食，絕對是食安的關鍵，也是消費的最後一哩路。身為消費者，我們要好好確保保存環境適當，該冷藏就冷藏，保存避免交叉污染，烹調做好充分加熱等等。當然廠商也應該更深入了解消費者的食用行為，負責任的訂定產品的保存與使用建議，做好產品設計，不能頻繁的讓消費者回家後發生產品保存不當的事件，然後又怪消費者保存不當。

2.選擇優質供應商

消費者的每一次消費，其實都是用錢在投票。如果我們投向優質販售者，我們就是在鼓勵他把食安做得更好，如果我們說一套做一套，嘴裡講食安多重要，但是東西時還是去找賣便宜的爛貨的人，我們如何相信食安會更好？這樣只會劣幣驅逐良幣，消費者只重視價錢不重視品質，會讓供應者也不顧品質、只重視扣斯當。只是很遺憾，這種情形在台灣還是隨處可見。韋恩還是建議大家為了自己好，要多支持重視商譽、做好商品把關的供應商。

3.選擇優質生產者

雖然大部分直接接觸的是販賣者，與上游供應商比如說農戶、食品生產廠並無直接接觸，但是還是可以透過農產品/食品的品牌、或是各項認證（CAS、有機等）、或是農產品履歷、溯源等方法去更了解上游供應者。多認識源頭就是對優質生產者的一種鼓勵。

4.做好環保

畢竟所有的食物都來自大地，保護環境其實也是在保護我們吃進去的食物，否則我們所有製造的汙染物累積在地球上，遲早會回歸到我們頭上。最近的研究報告顯示，我們現代每一個人平均每年會吃入50,000個塑膠粒進身體裡，雖然未必會對人體產生不良影響，但是這現象還是值得我們警惕。

韋恩最後還是提醒大家，食安不假外求，不能依賴政府或廠商，最根本的還是要從自身做起。自己才是自己的最佳食安守門員。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 自己才是自己的最佳食安守門員：消費者中心的食安觀

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