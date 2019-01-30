韋恩的食農生活》剩菜要冷藏，小心仙人掌桿菌食物中毒

因為在台灣，仙人掌桿菌常常孳生在白米飯裡，造成食物中毒。一般白飯放涼到隔餐，就有仙人掌桿菌污染的風險。而很多營養午餐中毒事件，也都是因為米飯裡仙人掌桿菌過高所造成。

韋恩的食農生活

日前新聞報導，《美國臨床微生物學雜誌》（US Journal of Clinical Microbiology）發表了一個病例，某位比利時的年輕學生AJ於某天吃了一碗義大利麵，那碗麵於五天前煮熟，但沒有放入冰箱，只放在廚房的流理台上。AJ把義大利麵放入微波爐加熱後進食，然後外出運動，半小時後因為頭痛、肚子痛及嘔吐而回家。雖然吐了數小時不停，但他以為只是普通食物中毒，大量喝水後，午夜上床休息。隔天他沒有上學，家人才發現他一睡不起。驗屍結果顯示，AJ因仙人掌桿菌（Bacillus cereus）導致食物中毒，引發肝衰竭猝死。

這故事告訴我們兩件事:

1. 即使是熟食，冷藏保存也非常重要。 2. 剩菜拿出來再吃，充分加熱也非常重要（微波爐常常只是加溫，溫度可能不足以殺菌）。

剩菜拿出來再吃，充分加熱也非常重要（微波爐常常只是加溫，溫度可能不足以殺菌）。（資料照）

其實類似的例子在台灣並不罕見，只是不知是台灣人腸胃好呢？還是大家也習慣了？很少聽說有這麼嚴重甚至致命的食物中毒事件。只是這又提醒了我們，仙人掌桿菌的食物中毒事件還是有可能死人的。

因為在台灣，仙人掌桿菌也常常孳生在白米飯裡，造成食物中毒。一般白飯放涼到隔餐，就有仙人掌桿菌污染的風險。而很多營養午餐中毒事件，也都是因為米飯裡仙人掌桿菌過高所造成。比如說2017年1月台北市明湖國中與天母國小的集體食物中毒，台北市衛生局抽驗了提供給該校的營養午餐後，發現內含「仙人掌桿菌」超標10倍。仙人掌桿菌超標的情況難以察覺，因為它大多數不會造成食物有變質、腐敗的現象，所以能做到的只能是透過良好的保存來預防。而之前被周刊烏龍誤爆的營養午餐添加物事件，甫洲米食工廠白飯裡添加了合法添加物鮮保利（含反丁烯二酸-鈉、無水醋酸鈉等），也是為了防範長時間的熱白米飯產生食物中毒的安全考量。

從這個案例，其實讓韋恩想到大家過年的年菜一定都很豐盛，一定也都年年有餘吃不完，這時候就要考驗大家食物保存的技術了，韋恩接下來就要提醒大家剩菜處理的幾個壞習慣，希望大家平平安安過好年。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 剩菜要冷藏，小心仙人掌桿菌食物中毒

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