韋恩的食農生活》從賴清德下台後的認錯，看台灣初一十五不一樣的食安！

韋恩的食農生活

該說是人之將亡，其言也善嗎？看到日前前行政院長賴清德臨別感言「民進黨執政推美豬美牛面對國民黨反對，坦承過去擔任立委時擋美牛「難辭其咎」」，韋恩感到有點悲涼，為什麼這些大官下台後才會發現事實？還是換了屁股就換了腦袋？但是小老百姓可沒地方換，在兩黨惡鬥下，台灣的食安就繼續被犧牲，產業發展就被蹉跎下去。

賴清德15日交卸閣揆後，隨即搭上大巴士，向官員揮別。（記者黃耀徵攝）（中央社）

幾個活生生的例子可以看出，兩黨惡鬥是怎麼玩壞台灣的：

1.美牛美豬瘦肉精案

如賴清德所說，民進黨當初惡擋美牛進口，而上台後國民黨如法泡製擋住民進黨打算開放美豬進口。民進黨曾經表示「美牛是危害人民健康的毒牛」，痛罵當時的衛福部長也是食品專家的蔣丙煌是「渾蛋部長」。國民黨政府主張開放美豬進口台灣時，也遭到在野的民進黨大力反對。但是國民黨現在在野了，立場上也是大力反對美豬的進口，比如說郝龍斌表示「民進黨棄守等於政治詐騙」。但是這樣吵了五六年下來，就耽擱了台灣貿易談判的進度。

2.日本五縣食品進口案

兩黨的態度一樣是呈現執政、在野180度翻轉，比如說民進黨在野時曾因此說「衞福部是餵毒部」還有「政府不只無能，還出賣國人健康」。而國民黨當初想要開放，去年卻又由郝龍斌提案提出「反核食」公投，禁止開放福島核災農產品及食品進口，而且獲得通過。同樣讓人搞不懂今天是初一還是十五。

而國民黨當初想要開放，去年卻又由郝龍斌提案提出「反核食」公投，禁止開放福島核災農產品及食品進口，而且獲得通過。洪秀柱（左）胡志強（中）（資料照）

昨是今非的事情太多，其實檢討兩黨起來講個三天三夜都沒個完，其實韋恩建議重點還是賴清德的感慨「政黨應該建立國家利益至上文化，社會要有國際標準，接受國際貿易工作，才有機會加入區域經濟，台灣才不會愈走愈困難。」韋恩覺得有國際觀，與國際接軌才是重點。台灣如果一直有關起門來獨大的心態，放任政客在立法院裡惡性競爭，訂出許多莫名其妙、嚴到不合理的法規，那很遺憾，國際社會的現實可能就是不跟你玩了。

畢竟台灣市場小，需要外貿的程度大，訂出不合理的嚴法，吃虧受害的還是我們自己。就像之前食安法打算不合理的規定，食品香料成分需要一五一十標示在包裝上，這種要求廠商等於公開洩漏商業機密的天朝態度，馬上讓可口可樂公司表示恕不奉陪，寧可撤出台灣市場了。如果成真，那到底是誰吃虧比較大？

所以韋恩相信賴清德認錯是真心的，但是不是為時已晚？而台灣發展還要任由政客互相惡鬥而蹉跎嗎？民眾是不是應該自省，不要輕易被操弄，也要認清立場前後矛盾的政客們。不過我也很懷疑，真正有專業丶有良心的政治人物在現在政治環境裡存活的下去嗎？

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 從賴清德下台後的認錯，看台灣初一十五不一樣的食安！

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