韋恩的食農生活》狸科韋恩看「理科太太」有機之戰？！

有機農業因為收成較低,所以成本確實較高,但是到底值不值得手中較多張的鈔票,那是一種價值的選擇,由消費者自己決定,更沒啥好吵的。

韋恩的食農生活



這幾天新聞界堪稱理科之亂,只不過最近當紅的Youtuber理科太太出來討論了一下有機農產品,結果就引來網友攻擊說他是智障;農糧署還出來引用了有機界導師郭華仁教授的說法,在粉絲頁轟她沒常識亂講;連農業四大寇的Lin Bay好油也出來挑戰他大便的說法。

這幾天新聞界堪稱理科之亂,只不過最近當紅的Youtuber理科太太出來討論了一下有機農產品,結果就引來網友攻擊說他是智障。(截圖自理科太太youtube頻道)

韋恩自知顏值差人家太多,充其量只能算是狸科,本來羞於出來亂戰。但是看到批評聲浪越來越扭曲了,也不得不出來講句公道話,這句公道話就是「你們都錯了!!」

現在大家混戰的是有機有沒有比較多農藥、比較多營養、會不會比較貴、甚至會不會吃到大便,那都是出於只關心自己的一種心態,根本是有機農業的末流;真正有機農業是出於關心環境是否能夠永續,是一種對環境的大愛,台灣人習慣聽大乘之法、作小乘之行,本來很多國外好好的理念,到了台灣就容易歪掉,其實看多了也就見怪不怪了。

有機農業到底是什麼?依照FAO/ WHO Codex的定義,"Organic agriculture is a holistic production management system which promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity…." 有機農業是一個完整的生產管理系統,可以增進農業-環境系統的健康,包含生物多樣性、生物循環、以及土壤的生物活性。

另外中華民國的有機農業促進法也說「有機農業:指基於生態平衡及養分循環原理,不施用化學肥料及 化學農藥,不使用基因改造生物及其產品,進行農作、森林、水產 、畜牧等農產品生產之農業。」(第三條之三)。

所以在在看得出來可以,有機農業的宗旨著重在生態、環保、永續,主要的目的並不在人的食安課題比如說,讓人吃到比較少的農藥、吃得比較營養。那些都是枝微末節之事。

依照這樣的定義,我們就來看看理科太太的說法真的有這麼不堪嗎?

1、理科太太說有機肥料是動物大便製成?

這題理科太太60分。

有機農業的專用的肥料如農糧署有機農業商品化資材裡有許多登記有案的肥料,本來就有用到禽畜肥,只是這些禽畜肥雖然用到動物大便,但是都要經過適當的發酵、堆肥程序。所以理科太太說有機肥料是動物大便製成道也沒錯,批評者硬要曲解成他說是動物大便澆上去,那恐怕是腦補了。當然理科太太說過,因此會吃到動物大便,那就危言聳聽了,所以要狠狠扣分。

2、理科太太說有機農業允許農藥殘留?

這題理科太太30分。

全世界的有機農業都不允許是用人工合成的農藥,但是美國法規允許一定程度的化學農藥殘留檢出,因為美國考慮到背景值、環境交叉汙染、分析誤差等等因素,所以給予一定的寬限,但是依照台灣的有機法規,任何化學農藥都是不得檢出,這一點可是大大的不同。理科太太人在美國,所以照美國說法,韋恩是可以接受啦,但是你的觀眾我想絕大部分都在台灣,你的說法不照台灣的法規,或是又不講清楚,那就是沒把觀眾放在心上,這點韋恩是相當失望的。

話又說回來,如同台灣其他的法規精神,台灣的有機法規也是獨步全球比嚴的,所以任何農藥殘留都不允許,所以很多人爭論過空飄啦、經水源汙染啦、背景值啦是否可以有容忍值,但是我大台灣通通是不在考慮範圍在內的,甚至海關還自行加上了很多沒有明文規定的限制,比如說塑化劑一樣不能檢出、重金屬不能檢出等等,造成很多進口上的障礙,這點韋恩在前文已經討論過了(大天朝的台灣食農精神-有機對等交換事件 )。

3、理科太太說有機農產品沒有營養價值更高?

這題韋恩給理科太太90分。

這個問題也是很多有機擁護者所關心的,韋恩也是作過許多文獻探討,目前結論如同理科太太所說,很難歸納出有機農產品在營養上與慣行農產品有何差異,即使有,也是在很不重要的地方。至於某些有機教主堅持有機農產品抗氧化的成分(指多酚類)一般而言較多的說法,抗氧物或是多酚類一般不在基礎營養的討論範圍內,硬要把他廣義叫為營養當然也是勉強可以啦,只是你能確定在作物上多酚或抗氧化性這樣的差異,吃進人體後真的有營養上的意義? 甚至抗氧化性或多酚對人體是好是壞現在都遭到了一些挑戰,或抗氧化物多酚過量對人體說不定是傷害(某些氧化物在人體扮演訊息傳遞的功能,你把他抗掉了反而破壞人體的生理機制;或是某研究也顯示,藍莓的抗氧化物反而會刺激人體癌細胞的增生)。所以以抗氧化性討論食物的好壞,是非常粗糙、不夠科學嚴謹的。也因此美國農業部本來有個食物抗氧化性的資料庫,多年前就已經撤掉不加以討論啦,台灣還在拾人牙慧。

有機農業的專用的肥料如農糧署有機農業商品化資材裡有許多登記有案的肥料,本來就有用到禽畜肥,只是這些禽畜肥雖然用到動物大便,但是都要經過適當的發酵、堆肥程序。(截圖自理科太太youtube頻道)

總之,韋恩結論,有機農業是基於對地球環境永續性的一種農業方式,討論農藥殘留、營養價值是弄歪了方向,請大家不要被誤導。有機農業因為收成較低,所以成本確實較高,但是到底值不值得手中較多張的鈔票,那是一種價值的選擇,由消費者自己決定,更沒啥好吵的。只是現在許多研究也都指出,有機農業也許沒大家想像中那麼永續? 簡單來說就是因為有機農業產量較低,所以可能必須投入更多的地球資源進去,所以從資源使用的效率觀點來看,有機農業的永續性是不是也該重新思考? 這是以往許多人沒注意過的觀點,值得大家認真思考,有機到底是不是唯一的普世價值。政府單位與其出來耍嘴皮子出來戰一個Youtuber, 更應該思考有機台灣島的政策是不是真的最適合台灣的未來。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 狸科韋恩看理科太太有機之戰

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/