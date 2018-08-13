韋恩的食農生活》「壞蛋」是會傳染的？！ 黑心蛋商「元山蛋品」又一起，對食安是一種諷刺！

對於這樣的累犯，都一直只能罰款、改善→罰款、改善，這樣的法規是否對於累犯過於寬鬆呢？否則衛生人員不但疲於奔命，人民吃到的東西也根本無法得到保障。對於奸商，根本就是一種放縱。

韋恩的食農生活

韋恩看到這則新聞心情其實很沉痛，為什麼我們的法律就是這麼的不痛不癢呢？政府信誓旦旦的食安五環似乎也沒發揮到嚇阻黑心廠商的功能，以致於同樣的黑心食品事件一再重演；黑心廠商利之所驅，依然前仆後繼。這對於今天正在舉辦的台灣美食展以「食安心樂園」為主題，根本是一種諷刺。政府的施政只是做頭痛醫頭，完全沒有治到根本。台灣民眾吃得安心之日根本遙遙無期。

桃園又冒出黑心壞蛋的廠商了。桃園市衛生局上周接獲民眾檢舉，元山蛋品向蛋雞場收購次級蛋，再加工製作液蛋產品。衛生單位昨天會同檢方分批二路到平鎮新光場及龍潭廠突襲稽查，驚見業者將沾有雞糞、破殼、發霉、過期及長蛆的蛋品混製成液蛋，當場命暫停作業，平鎮廠遭封存1620.5公斤噁蛋，龍潭廠則遭封存1260包過期的液蛋。

元山蛋品公司製造的液蛋，蛋殼發霉、長蟲。（資料照）

類似的事情其實才剛發生過。萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司，涉嫌從2010年起，販賣逾期蛋、長蟲蛋、發霉蛋所製作的液蛋，不法獲利近6500萬元，8月2日檢方才依食品安全衛生管理法第49條第2項前段「販賣變質或腐敗、逾有效日期食品」等罪嫌，還有3人以上加重詐欺、行使業務登載不實文書與違反食品安全衛生管理法等，將57歲的李春明、29歲的李智堯與7位員工提起公訴。檢方依據查扣的出貨紀錄、帳冊、報表等，掌握李春明、李智堯犯罪所得約6443萬餘元，並已兩度向法院聲請裁定扣押他們名下的22筆房地，並於起訴時併向法院聲請宣告沒收、追徵其價額。

而依據食藥署表示元山蛋品二個廠區都非常髒亂，過去衛生局前往稽查時，食藥署北區管理中心主任邱秀儀告訴中央社記者，元山蛋品公司兩個廠區都非常髒亂，早已是食藥署眼中的違規大戶。自民國103年以來，食藥署曾到該公司廠區稽查17次，每一次都違反「食品良好衛生規範準則」（GHP），包括運作機器、器械骯髒、冷藏溫度不夠、廢棄物清運記錄沒有詳實記載，早已是列管必查業者，但每次複查都合格，無從開罰。而液蛋檢驗方面，4年多來共抽驗25件液蛋產品，檢驗項目包括動物用藥、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌等，今年6月才首次因蛋白液蛋驗出沙門氏菌，依「食品安全衛生管理法」開罰6萬元。遭裁處六萬元。

衛生局前往稽查時，元山蛋品的工作人員正在再製蛋液。（記者陳昀翻攝）

萇記泰安蛋品老闆之前還推稱用逾期蛋是業界慣例，對健康無虞。這下看來，萇記的老闆真的不是亂說的，如果這不是一個單一個案，主管機關不是應該全面清查一下呢？至少讓台灣人可以有吃到好蛋的自由吧？

韋恩認為，對於這樣的累犯，都一直只能罰款、改善→罰款、改善，這樣的法規是否對於累犯過於寬鬆呢？否則衛生人員不但疲於奔命，人民吃到的東西也根本無法得到保障。對於奸商，根本就是一種放縱。

而這種奸商見到萇記泰安蛋品被起訴，也不知道收手，更可見我們的刑罰對壞人根本沒有嚇阻的能力。好人生活於恐懼之中，壞人可以主張各種權利，這是台灣的悲哀。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活「壞蛋」是會傳染的？！黑心蛋商「元山蛋品」又一起，對食安是一種諷刺！