韋恩的食農生活》時下日本珍珠奶茶大流行下的神品排行

最近珍珠奶茶突然在日本大流行，日本的年輕正妹人手一杯才是潮，而日本許多店家更是開發出許多匪夷所思的珍珠奶茶怪吃法，只能說日本人的創意突破宇宙啊！

韋恩

韋恩的食農生活時下日本珍珠奶茶大流行下的神品排行

最近珍珠奶茶突然在日本大流行，日本的年輕正妹人手一杯才是潮。韋恩除了觀察日本妹珍珠奶茶新奇的喝法之外（本版不宜討論），還觀察日本出現了許多嶄新的珍珠奶茶吃法，姑且排除日本網友其他無下限的胡搞吃法之外，日本的許多店家還真的開發出許多珍珠的怪吃法，只能說日本人的創意突破宇宙啊！

韋恩依據眼珠彈出的程度，無責任的蒐集這些神品並加以排名：

第6名 珍珠熱壓吐司，來自東京涉谷的19tea。餡除了黑糖與原味珍珠之外，還可以選擇珍奶、加央或是巧克力醬，珍珠配甜點自然是絕配的。

第5名 珍珠可麗餅，來自東京的連鎖超商New Days。法式可麗餅夾上鮮奶油與珍珠，應該也是很對味的。

第4名 珍珠鬆餅，來自大阪的#702 CAFE&DINER 難波店。總共推出草莓、芒果、抹茶、紅茶四種珍珠口味。大阪人與台南人一樣是出了名的螞蟻人，鬆餅淋上奶茶口味的鮮奶油，保證甜死人不償命啊。

第3名 珍珠炸銀絲卷淋煉奶，來自東京新大久保的阿財之野台。韋恩感覺這家似乎是台灣鄉親開的，銀絲卷油炸到金黃色後，像營養三明治般的切開夾入珍珠，上面再淋上大量煉奶，保證吃完熱量逼近一千大卡啊。

第2名 鐵板珍珠，來自東京新大久保的TEPPAN TAPIOca-fe。金色與黑色的珍珠在鐵板上煎啊煎的，感覺有點匪夷所思。其實煎完還不是放進奶茶裡做飲料用，或許煎完可以逼出香氣?

第1名 這個彷彿是來自暗黑料理界的珍珠料理，就連小當家應該都嘆為觀止。這是毀韋恩三觀的「冷珍珠沾麵」。這道來自拉麵名店「麵屋武藏」五輪洞店的沾麵，一份1000日幣，每天只有限量15份。沾麵醬是柴魚高湯底加上奶茶，裡面還真的飄著正統珍珠，麵上還撒著伯爵紅茶粉毫不含糊，而代替日本拉麵常見的叉燒的可是蔥油雞。最後麵吃完了，沾麵醬還可以加入杏仁奶（湯?）一飲而盡，盡情享用。這種匪夷所思的吃法，竟然不是惡搞，而是真刀實槍的拿出來販賣，真是太佩服日本人了，這當然要給第一名的啊。

本來以為台灣出珍珠牛軋餅、珍珠雪糕、珍珠鳳梨酥已經很突破了，看來還是輸日本一截啊。（取自網路）

後記： 本來以為台灣出珍珠牛軋餅、珍珠雪糕、珍珠鳳梨酥已經很突破了，看來還是輸日本一截啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 時下日本珍珠奶茶大流行下的神品排行

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