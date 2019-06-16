韋恩的食農生活》元氣野菜生活，消基會叫偽日貨 會不會太沉重？

說老實話，台灣人喜歡看到包裝上有些外文，英文也好日文也好，都會覺得高級點，這樣也無可厚非。但說這樣就叫偽日貨、是農業界的歪風，實在有失厚道，這樣感覺太針對性。其實包裝上就看得見產地標示為台南的地址，也有０６開頭的電話，實在很難說元氣野菜生活有企圖偽造產地。

韋恩的食農生活

今天（12日）蘋果日報報導「消基會批高檔超市賣偽日貨蔬菜 沒認證還是別人4倍價」韋恩對該會感到非常失望，所以來跟大家分享一下看法。不過這議題其實是兩件事，但是被故意混為一談。韋恩打算分開來處理。

首先是所謂「偽日貨」：

消基會是這樣說的－「消基會表示，該有爭議的蔬菜是在微風廣場超市上架販售，產地雖有標示是台灣台南市佳里區，但包裝絕大部分標示卻是日文，並有「元氣野菜生活」漢字，就連農家也以「元氣家農業協同」，像是日本農家組織標示，有誤導消費者該產品是來自日本之嫌。」

消基會出來指控，還是要有比例原則，不需要無限上綱，擴大解釋。（中央社）

韋恩認為這樣控訴未免太沉重，說老實話，台灣人喜歡看到包裝上有些外文，英文也好日文也好，都會覺得高級點，這樣也無可厚非。說這樣就叫偽日貨、是農業界的歪風，實在有失厚道，這樣感覺太針對性。其實包裝上就看得見產地標示為台南的地址，也有０６開頭的電話，實在很難說元氣野菜生活有企圖偽造產地。

位於台南佳里元氣家老闆林先生今接受媒體電話訪問時，表示包裝並沒有全部用日文，且包裝袋用了二十多年，相關標示也都清清楚楚，「消基會這樣公平嗎？」

所以我們看看同樣其他食品：

1.像御茶園以往就以放入讓日本人理解不能的日文而著名，這瓶特上檸檬茶，就大大的寫了（日本人應該不會用的）日文？「進口の爆汁檸檬入り 」，我想也沒人出來指控它是偽日貨。

2.或是桂格北海道風味麥片，還特別標出是ほっかいどう，（不是ㄅㄟˇ ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ），也沒人出來指控它是偽日貨。

3.可口可樂正面還只有Coca-Cola的英文字母，也沒人出來指控它是偽美國貨。

韋恩還是衷心建議，消基會出來指控，還是要有比例原則，不需要無限上綱，擴大解釋。這樣確實對廠商造成傷害，對消基會的名聲未必有好處。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 元氣野菜生活，消基會叫偽日貨 會不會太沉重？

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