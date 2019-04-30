韋恩的食農生活》台灣嘉磷塞並沒有核准用在稻米上，勿讓假消息傷害農民！

嘉磷塞（年年春）在台灣沒有核准用在稻米上，因為嘉磷賽是非選擇性的除草劑，會殺死稻株的，所以不可能使用在稻米的栽培上。

韋恩的食農生活

最近嘉磷塞（年年春）的爭議在歐美越演越烈，孟山都公司在美國輸了幾場官司，要賠償使用者數億美金；而在歐洲，民眾對審核報告的內容與過程有許多質疑。韋恩看到前幾天在權威期刊Scientific Report看到最新的研究發表，說明在動物實驗裡，嘉磷塞可能透過對表觀基因的影響，產生遺傳毒性，以致第二代、第三代的老鼠都影響到前列腺、腎臟等的健康。

2016年台灣知名農藥「年年春」含有「嘉磷塞」（Glyphosate），被世界衛生組織列為2A級致癌物。（資料照）

而另一方面，台灣因為目前國內稻米供過於求，加上本年第1期稻作稻熱病疫情頻傳，所以稻農的生計堪慮。因此農委會還用多項措施，特別加強補助稻農。比如說： 為減少稻農損失，108年第1期作公糧收購，將依照各縣（市）近年稻穀每公頃平均產量加計10%，扣除計畫、輔導收購量後，剩餘數量全數以公糧餘糧價格收購。

但是這幾天居然有人在網路上說：

「很擔心農藥嘉磷塞（年年春）核准用在稻米上，人們每天都會吃米飯，這個攝取量真的安全嗎」

（農藝女孩看世界臉書）

這絕對是不正確的說法，嘉磷塞（年年春）在台灣沒有核准用在稻米上，因為嘉磷賽是非選擇性的除草劑，會殺死稻株的，所以不可能使用在稻米的栽培上。與歐美的穀麥類的使用情況不同。最多只可能因為使用年年春殺田埂的雜草造成微量汙染，大家不用恐慌。

之前談到因為農業假訊息流竄，影響農產品交易價格甚劇，所以農委會擬定「糧食管理法」及「農產品市場交易法」部分條文修正草案送立法院審議，新增「任何人不得故意散播影響農產品交易價格之謠言或不實訊息」等條文，違反最高可罰鍰30萬元，25日由經濟委員會初審通過，農委會期待這個會期就能三讀並公告實施。」法案雖然還沒通過，仍希望農糧署應該嚴正出來澄清，否昨會讓無辜農民受害。畢竟稻作是台灣糧食的根本，比之前200噸文旦的假訊息影響大多了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 台灣嘉磷塞並沒有核准用在稻米上，勿讓假消息傷害農民！

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