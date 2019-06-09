歷史上的今天》原來議員爆料，是造假？...自導又自演 腳尾飯風波

14 年前的今天，「腳尾飯事件」，被宣告造假。起因是在影片中發現了王育誠助理的身影，開始有媒體質疑錄影帶的真實性。

◎介柔／法律白話文運動

14 年前的今天，「腳尾飯事件」，被宣告造假。而背後主使者，是時任議員王育誠，其所屬政黨親民黨發表聲明：將無期限停止王育誠的權限。

14 年前的今天，「腳尾飯事件」，被宣告造假。（youtube影片截圖）

腳尾飯事件



謂腳尾飯，乃東亞獨有的葬儀習俗品，即人們會在逝世者的腳邊放上一碗米飯，配上一顆熟鴨蛋以及其他菜色（蔬菜、雞腿等），並且於飯上垂直插上一雙筷子。目的在於讓死者能夠於地府報到前，先吃飽，好上路。



故事是這樣的，王育誠於 2005 年 6 月踢爆某殯葬業者，在告別式結束後，選擇將腳尾飯送到自助餐店，讓店家使用這些「死者家屬原本要提供給死者的餐點」，二次加工後，再製成豆腐乳混入菜餚等，以提供給民眾食用。此片段一經由新聞播出後，乃造成當時公館附近的民眾、學生恐慌。

當時掀起腳尾飯風波的台北市議員王育誠。（資料照）



這一切都是假的



起因是在影片中發現了王育誠助理的身影，開始有媒體質疑錄影帶的真實性。



後來發現影片中的自助餐業者根本不存在，王育誠終於向大眾坦承，這起事件是模擬拍攝，而非事實。而王育誠的助理、當時任於東森新聞S台的攝影組副組長（協助拍攝）、臨時演員等，均向檢調單位承認錄影帶造假，但聲明這件事「王育誠議員事前全然不知情」，一切都是他們自己所為的。



民眾不買單，大多認為這是種由議員助理出面扛下一切的政治手段。

台北市議員王育誠（右）帶領假扮黑衣人的助理阿達（右二）出面道歉。 （資料照）



案件後續：刑事不起訴！



本案刑、民事均有涉略，前者包括偽造公文書罪、誣告罪、侮辱公署等，但篇幅有限，就先討論「偽造公文書罪」。



刑法第 211 條 （偽造變造公文書罪）：「 偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。」



所謂公文書是指，公務員於職務上製作之文書，例如判決書、死亡證明書等。而私文書則像是契約書、郵局儲金簿等。



另外，偽造即指原來沒有權利製作這些文書的人，卻仍製作的行為。可以這麼認為，這個「假的」成品，如果在外型上能夠騙過一般人，讓大家覺得這是真品，那麼就很有可能被認定是偽造。



本案檢察官認為，腳尾飯是真的由殯儀館員工處理，因此沒有被偽造的問題；且錄影帶因為並非出自公務員基於職務而為之，故也不算是「公文書」的類型，因此不符合刑法第 211 條的要件，檢座僅得做出不起訴處分。



民事賠償 325 萬元！



但至於民事賠償部分，生意一落千丈的 46 家小吃店則是按照民法第要求王育誠賠償，因不實影片所造成店家無法營業或經營不下去的損失，並要求王育誠要登報向受害店家道歉。但最終法院認定，賠償金額以 325 萬元為定，另外因王育誠已道歉，所以無須再登報。

王育誠後來在2010 年再度挑戰議員，落選，至今再也沒有復出政壇。

因「腳尾飯」影帶造假風波導致生意受損的四十六家商家，當時高舉白布條前往台北地檢署提出民事訴訟。（資料照）





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