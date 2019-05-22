歷史上的今天》 台灣近代史的大悲劇？！

白色恐怖時期的公權力長期遭到國家濫用，造成許多冤獄事件，人民基本言論或隱私完全失去保障，許多人在台灣人權受到嚴重侵害將近 50 年。

〖 白色恐怖時期在《懲治叛亂條例》宣告廢止後走入歷史 〗

◎佳穎／法律白話文運動

28 年前的今天，《懲治叛亂條例》經總統宣告廢止，侵害台灣人權近 50 年的白色恐怖時期正式結束。

台灣人權的黑暗時代

1949 年，政府全面實施戒嚴，並通過《懲治叛亂條例》。任何批評或思想不同於政府的人，都會被情資單位以「意圖顛覆政權」的罪名帶走。全國各地許多人遭到政府無理由的沒收財產、逮捕，甚至等，造成大量民眾的生命、財產以及心靈上受到嚴重損害，這個傷口現在仍存在於台灣社會中，令不少台灣人民每每想起便會隱隱作痛。

《懲治叛亂條例》（圖片來源：國家發展委員會檔案管理局）

《懲治叛亂條例》並非隨著政府宣布解嚴而被廢除，這部法律仍然是政府鎮壓人民的工具。 直到 1991 年，情資人員無理由地進入大學帶走研究台灣史的研究生，近代史上著名的「獨台會案」爆發，終於引起全台社會劇烈反彈，在輿論壓力下，《懲治叛亂條例》經由立法院三讀通過廢除，在 28 年前的今天正式由總統宣告廢止。

1991年5月15日，來自全國各大學的學生罷課並且於台北車站進行靜坐抗議活動，要求「廢除懲治叛亂條例、反對政治迫害」。（圖片來源：http://ios20.asdc.tw/，邱萬興 ／攝影）

轉型正義不是翻舊帳

白色恐怖時期的公權力長期遭到國家濫用，造成許多冤獄事件，人民基本言論或隱私完全失去保障，許多人在台灣人權受到嚴重侵害將近 50 年。

白色恐怖時期的公權力長期遭到國家濫用，造成許多冤獄事件。（圖片來源：wb1951/ tiexue.net）

對比著前人的基本權力被國家機器剝奪地淋漓盡致，在《懲治叛亂條例》被廢除近 30 年的今天，當我們自由地發表自己的看法，批評社會現況或政治人物時，是否應該認知到言論自由的可貴，打從內心地珍惜自由發表自己想法的權利，並懂得善加利用，時刻注意是否自己何其珍貴的權利，正受到他人的破壞，而動搖我們的民主體制。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法