歷史上的今天》民選總統 不是你想要就有？

民主得來不易，一張輕如薄翼的票，重量超乎你想像，影響一個人、甚至一個國家，它有重量卻也脆弱，只取決於你怎麼做，更取決於你明年怎麼做。

珈熒／法律白話文運動

『中華民國首次民選總統』

23 年前的今天，是中華民國首次直接民選總統的宣誓就職典禮。



民選總統，「沒那麼簡單」？



第一次總統直選，也不過在23年的1996年而已，但這個直選得來不易。

從1947年我們選出國民大會以及立法委員後，就一直沒有改選，好不容易在野白合學運以及大法官解釋下，在1992年終於全面改選，終於有了台灣自己的立法委員以及國大代表。再來時間到了 1994 年，國民大會通過憲法增修條文第 2 條第 1 項：「總統選舉方式自第九任總統改由人民直接投票產生」，才正式確立總統民選。

1990年野百合學運。（資料照）

但這條其實在當時引起很大的爭議，在政治上分成支持和不支持「直選總統」的兩方。

有支持直選總統的李登輝、許信良等民進黨人士和無黨籍組成的總統直選聯盟，以及堅決反對直接民選總統的郝柏村、馬英九等國民黨人士。而雙方爭議的點在於「權力正當性」的問題，也就是這個民選的總統，是「誰」的總統？



支持方認為這個總統是「臺灣人」的總統，李登輝曾受訪表示從 1991 年的修憲開始，中華民國憲法限縮其施行地區於台灣，也因為立院與國民大會只從臺灣人中選出，因此臺灣具有代表性與治理的正當性；反對者則認為這個總統是「中華民國」的總統，但你只是一個臺灣，不能代表其他省的人民自行選出中華民國的總統。

前總統馬英九是當年「堅決」反對總統直選的國民黨人士之一。（資料照）



民選總統先吃我飛彈



島內支持和反對的反應熱烈，國際上也非常「關心」，當年甚至發生「臺灣海峽飛彈危機」，中共為了表示反對台灣總統直選，發動一系列的軍事演習。連續發射 3 枚飛彈，彈著點離基隆和高雄外海非常近，投票日前後還進行三軍聯合演習，後來美國因此派遣航空母艦介入協防。最後則是於 1996 年 3 月23 日，完成中華民國首屆民選總統，由李登輝擔任第一位民選總統。



在義大利雜誌「國際週刊」曾刊出介紹臺灣的專題，報導標題就以童話中的「夢幻島」稱呼臺灣，指臺灣的國際地位像「不存在的島嶼」，擁有 2300 萬人民的完全民主國家。甚至在這座島上，民主化不過20多年，我們就成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，並且在各項民主及法治的評比，我們都名列前茅，許多國家更是認為台灣是的民主是一個奇蹟。

民主化不過20多年的台灣，就成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，並且在各項民主及法治的評比，我們都名列前茅，許多國家更是認為台灣是的民主是一個奇蹟。（截圖自臉書）

民主得來不易，一張輕如薄翼的票，重量超乎你想像，影響一個人、甚至一個國家，它有重量卻也脆弱，只取決於你怎麼做，更取決於你明年怎麼做。

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