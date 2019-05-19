歷史上的今天》世界要台灣，但有人反對？！臺灣可以和世界衛生組織接觸

「世界衛生條例」是為了建立全球防疫體系，換言之，如果有國家發生疫情可以得到世衛組織的協助，防止這樣的疫情在國際間擴散，但是臺灣一直以來是被排除，不被認為是國家或政治實體，這樣將會造成有防疫漏洞的問題，所以「普世原則」的納入，讓臺灣仍然可以跟世衛組織接觸。

珈熒／法律白話文運動

14 年前的今天，世界衛生大會審查「世界衛生條例修正案」，臺灣確定納入「普世適用原則」，臺灣雖非世界衛生大會的締約國，還是可以和世衛組織接觸。

台灣無法出席世界衛生大會原因揭曉：中國不同意。（美聯社資料照）



普世原則是什麼？



「世界衛生條例」是為了建立全球防疫體系，換言之，如果有國家發生疫情可以得到世衛組織的協助，防止這樣的疫情在國際間擴散，但是臺灣一直以來是被排除，不被認為是國家或政治實體，這樣將會造成有防疫漏洞的問題，所以「普世原則」的納入，讓臺灣仍然可以跟世衛組織接觸。

這是基於人權的考量，讓世界衛生條例可以涵蓋全人類，在疫情發生之下可以得到世衛組織的協助，另外，讓臺灣在非締約國的情形下，普世原則可以當作與世衛組織接觸的法律基礎。但是，真的有那麼理想嗎？



普世原則的理念在於，保護世界上所有人不被國際間傳播的疾病所害。而世界衛生條例有要求締約國通報、核實疫情的義務，但在臺灣被排除在締約國之外的情形下，如果發生會引起國際關切的疫情，又有相關人員拒絕通報或不同意進入國內調查疫情時，沒有配套措施的話可能難以實施。



而普世原則本身能否當作法源基礎也有問題，也就是可不可以當作強制世衛組織，一定要讓臺灣能夠接觸世衛組織的理由。因為世界衛生組織憲章也有「享有最高健康標準，是每個人的權利」類似的規定，臺灣也曾以此為主張，如果不讓我們加入締約國，就是侵害人權、違反憲章，但是臺灣一直無法成為世界衛生組織的會員國。



口實惠不實



明天將要在瑞士召開「世界衛生大會」，而在常常說要當我們「朋友」的中國反對下，這是世界衛生組織第三次沒有邀請臺灣參加。

中國外交部發言人耿爽於（6日）記者會上，怪罪民進黨破壞一個中國原則，讓台灣無法參與世界衛生大會。（歐新社）

大概就是你以為的和平，跟他以為的和平不一樣，我以為的普世，跟他以為的普世不一樣。然而國際間仍有許多支持臺灣的聲音，要不顧北京反對團結起來。

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