歷史上的今天》我是警察，叫你就不要廢話！警察可以隨意臨檢嗎？

警察進行臨檢，是為了維持公共安全和社會秩序，對大家都有很大的幫助，但人民也有行動自由和隱私權，是政府必須保障的基本權利。

◎廷奕／法律白話文運動

16年前的今天，立法院三讀通過《警察職權行使法》，警察臨檢從此有了界線。

路上散個步，就被攔下來

1998年，某天晚上9點，一名李先生在橋上行走，剛好有幾名警察在橋上進行道路臨檢的工作，警察見到李先生晚上獨自一人行走，便要求李先生出示身分證件，由於剛好沒帶在身上，李先生拒絕出示證件，警察仍然對李先生的「衣褲外緣」盤查，李先生因為患有精神疾病，情緒控制能力比較不好，一時情緒激動對警察飆罵三字經，而被移送法辦。

16年前的今天，立法院三讀通過《警察職權行使法》，警察臨檢從此有了界線。（資料照）

李先生認為他沒有犯罪，警察沒有持「搜索票」對他進行「搜身」，已經違法，但法院認為警察是依照《警察勤務條例》進行「臨檢」，並沒有違法，判決李先生敗訴，李先生認為法院判決書引用的《警察勤務條例》，只規定了臨檢的「定義」，卻沒有規定可以臨檢的「狀況」和「方法」等，法律的規定不明確，因此聲請大法官解釋。

臨檢應該怎麼做？

大法官在釋字第 535 號解釋認為，不論臨檢的手段是路檢、盤查還是取締，都影響了人民的行動自由和隱私權等，應該要有法律的明確規範才行，但《警察勤務條例》卻沒有規定可以臨檢的「狀況」和「方法」，應該要檢討修正。

2003年，立法院通過《警察職權行使法》，裡面規定警察行使職權時，應該「穿著制服」或「出示證件」表明警察的身份，並且「告知理由」，如果警察沒有做到，人民可以拒絕接受。

2003年，立法院通過《警察職權行使法》，裡面規定警察行使職權時，應該「穿著制服」或「出示證件」表明警察的身份，並且「告知理由」，如果警察沒有做到，人民可以拒絕接受。（資料照）

另外，警察只有在「有合理理由」懷疑人民「跟犯罪有關」時，或是為了「防止犯罪、處理重大公共安全或社會秩序事件」而有必要時等情形，才可以查證人民的身份。如果人民認為警察沒有依法行使職權，而侵害了自己的權益，可以在警察行使職權的時候提出「異議」，要求警察製作「紀錄」給自己，並提出「訴願」或「行政訴訟」。

主張權利並不是刁民

過去曾有警察臨檢可能不適當的爭議發生，有些人覺得「如果不是心虛，怎麼會不想被臨檢？」，但仔細想想看，明明沒做什麼事，卻要被當犯罪嫌疑人一樣的對待，造成行動的不自由和時間的浪費，不正是一種權益的損失嗎？

警察進行臨檢，是為了維持公共安全和社會秩序，對大家都有很大的幫助，但人民也有行動自由和隱私權，是政府必須保障的基本權利。人民積極地主張權利，才能夠督促警察依法行使職權，免於受到國家不法的侵害，如此一來，國家的權力便會受到監督和拘束。

警察進行臨檢，是為了維持公共安全和社會秩序，對大家都有很大的幫助，但人民也有行動自由和隱私權，是政府必須保障的基本權利。（資料照）

我們也才能夠在晚上安心的睡覺，不用擔心哪天警察半夜突然「臨檢」我們的家。

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