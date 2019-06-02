歷史上的今天》選不贏，就不讓你選？台北市長選舉制度歷史

大概大家有印象以來，第一次的台北市長選舉，大概是1994年，由陳水扁當選台北市長，但其實你知道，台北市長曾經「人民直選」被取消過嗎？

◎珞亦／法律白話文運動

29年前的今天，黃大洲被「派任」擔任台北市市長，也成為歷史上最後一任「官派」市長。

台北市長柯文哲（左）與前市長黃大洲（右）講。（記者簡榮豐攝）



第一次選舉，1951 年？



大概大家有印象以來，第一次的台北市長選舉，大概是1994年，由陳水扁當選台北市長，但其實你知道，台北市長曾經「人民直選」被取消過嗎？



其實真正的直選，要回到「1951年」，當時行政院頒布《臺灣省各縣市實施地方自治綱要》，所以各縣市可以開始由人民自己選出自己的縣市長，當時台北市是「省轄市」，所以也可以開始選。



第一任市長當選者是吳三連，第二任是高玉樹，兩人都是當時著名的人士，有趣的是兩人都是無黨籍透過選舉打敗國民黨。所以在高玉樹想要尋求連任的第二屆時，當時選舉就發生過去選舉很常發生的事「關燈事件」，而高玉樹也就敗下陣來，由國民黨的黃啟瑞當選，而高玉樹為了避免動亂，也在競選辦事處貼出「君子不計成敗，公道自在人心」、「寧可光榮的失敗，不求不光榮的勝利」標語安撫民眾。

無黨籍台南人吳三連（左二）獲悉以65.5%高票當選中華民國首都台北市第一屆民選市長後在辦事處與支持者舉杯同歡。（維基共享）

而也在10年後，高玉樹再戰，但是這次也不容易，在高玉樹號招一千名中興、臺大、淡江學生，拿著手電筒監票下，這次再次拿下臺北市長，再度當選。



收回選舉？



由於台北市長屢次被黨外人士攻下，國民黨黨中央對此感到非常不滿，時任的行政院長陳誠更批評，為什麼要為了一個台北市長的選舉，讓黨工幹部投入選戰，還輸掉？因此在 1967 年，臺北市改制為院轄市，依《臺北市各級組織及實施地方自治綱要》第17條規定，市長受行政院指揮監督，在院轄市自治法規尚未公布前，市長由行政院任命，免職時亦同。



表面上好像升格，但其實上變成台北市長改成「官派」，而政府也對高玉樹進行收編，高玉樹也成為院轄市第一任官派市長。而後來每一任官派都是由國民黨黨籍的政治人物出任，例如林洋港、李登輝、吳伯雄等人。而最後一任官派市長由黃大洲出任。

表面上好像升格，但其實上變成台北市長改成「官派」，而政府也對高玉樹（中）進行收編，高玉樹也成為院轄市第一任官派市長。（國家文化資料庫）



而後在社會的民主萌芽底下，1994年7月29日公布《直轄市自治法》，將院轄市更名為「直轄市」，同時規定直轄市市長由市公民選舉產生，任期4年，連選得連任一次。台北市長選任方式也算到了終點，時隔 30 年，再度改回「人民直選」。



選舉，得來不易，得到了，也有可能會像50年前一樣失去。



別以為民主是不可逆的。

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