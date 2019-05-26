歷史上的今天》蘇貞昌上台，不需立院同意？

在以前，如果要擔任行政院長，是需要總統提名，立法院同意的；但現在，要當行政院長，只需要總統提名就好？！

現在，要當行政院長，只需要總統提名就好。現任行政院院長蘇貞昌先生。（資料照）

珞亦／法律白話文運動

〖現在，過去，行政院長誕生方式不一樣？〗

41年前，立法院同意孫運璿為行政院長。

以前，要當行政院長，需要總統提名，然後立法院的同意

在以前，如果要擔任行政院長，是需要總統提名，立法院同意的。行政院是國家最高行政機關，所以行政院長的職權就是管理整個國家的行政事務。

41年前，立法院同意孫運璿為行政院長。（維基共享）

現在，要當行政院長，只需要總統提名就好

但後來，在1997年時修憲，將行政院長的形成方式，改成「總統提名」就好。

這樣有什麼影響呢？

事情其實是這樣的，在過去中華民國憲法「本文」，其實並沒有規定「總統直選」，並且又說「行政院是國家最高行政機關」，所以整個國家的權利核心似乎比較接近「行政院長」。

但後來因為社會與論要求要「總統直選」，第三次修憲在「憲法增修條文」裡頭就有規範「總統直選」，因此國家的狀態調整成「雙首長制」。但問題是傳統上的「雙首長制」，主要的模範是法國，在法國人民選出總統，然候總統也提名行政院，但行政院長還是需要立法同意，但為什麼台灣在這次修憲，將「立法同意權」修掉？

有許多人認為這是政治妥協，但有人認為當時李登提名郝柏村時，受到同黨許多人的杯葛，所以提出廢除同意權。

有許多人認為這是政治妥協，但有人認為當時李登提名郝柏村時，受到同黨許多人的杯葛，所以提出廢除同意權。（資料照）

而這樣也深深影響後來的憲政發展，正因為行政院長的提名全完全掌握的總統手上，所以總統也在直選後，慢慢成為整個國家權力中的核心，一直到現在。

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