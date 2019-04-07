韋恩的食農生活》這不是牛肉堡？！「超越肉類」的素食牛肉漢堡！

「超越肉類Beyond Meat」的素食牛肉特色在於他特別添加了甜菜汁，以模仿牛肉的肉汁感、以及血紅色，還有鐵帶來的血紅素味。而且這款素漢堡排的主要蛋白質不使用大豆，而是來自豌豆。

韋恩的食農生活

趁著假日韋恩專程來到Darci’s Café一探使用了「超越肉類Beyond Meat」的素食牛肉漢堡。提起超越肉類Beyond Meat ，算是名氣很大的一家替代肉類的生產公司。近年來有很多新創公司為了環保、救地球、或是為了健康，紛紛努力開發各種用植物性成分替代肉類、雞蛋的產品。像韋恩之前就介紹過Hampton Creek這家公司開發出不是蛋的液態蛋。而Beyond Meat更是這些新創公司中的佼佼者，在這幾年聲名大噪，該公司從植物性的素食雞肉開始，現在更成功推出植物性的素食牛肉、以及牛肉漢堡排，因此成功吸引世界首富的比爾蓋茲投資。

「超越肉類Beyond Meat」的素食牛肉漢堡。（圖片來源:beyondmeat官網）

Beyond Meat的特色在於他特別添加了甜菜汁，以模仿牛肉的肉汁感、以及血紅色，還有鐵帶來的血紅素味。因為甜菜雖然是植物，但是非常罕見的確實含有本來以為只有動物才會有的血紅素分子，所以可以說是模仿牛肉的絕配。而且這款素漢堡排的主要蛋白質不使用大豆，而是來自豌豆，應該是為了顧及歐美有人會對大豆過敏。計算下來，每份含有20公克的蛋白質，已經與傳統漢堡排齊高，能供給正常人每日約1/3的蛋白質攝取量，鐵質是牛肉的雙倍，而且沒有膽固醇。整份素食牛肉排的熱量270大卡，與一般傳統漢堡排也差不多，不過韋恩發現他因為使用了精製椰子油，因此每份仍然含飽和脂肪5克，是其缺點，而且每份含鈉380毫克也是不低。

（作者提供）

這次Darci’s Café推出的正是這樣子使用了素食牛肉漢堡排的未來漢堡。韋恩當然就來品嘗看看了。端上來時，確實看起來跟一般的傳統漢堡排相當的像，也是有一股肉香，只是伴著肉香其實還是可以聞到一股豆香。顏色接近中焙咖啡豆的的程度，比牛肉稍淺一點點，不過切開來時，那帶比較鮮紅色的色澤與有點絞肉的組織感，看起來確實與牛肉有點神似。

（作者提供）

入口細細品嘗的話，是有帶汁的，只是不像真的牛肉帶比較多的脂肪，肉汁更為豐富。而且是帶有一些纖維組織的嚼感，只是當然不會有塞牙的感覺。香味調的相當不錯，只是仔細品嘗下，還是嚐得出來有豆香味，會讓我有點聯想到豆輪的味道。

（作者提供）

韋恩吃完Beyond Meat 覺得相當讚賞， 雖沒有到與牛肉100%像的境界，但還是一份很好吃的漢堡。只是韋恩其實相當感嘆，台灣的素食文化與技術可以數得上世界前幾名，台灣素的各種仿製品如素雞丁、素牛肉乾、素甲魚、素鰻魚、素生魚片都唯妙唯肖也很好吃，其實只需要好好經營，都有挑戰全世界市場的潛力，絕對不會輸給這些美國的新創公司，我真心希望有機會可以看到這一天。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 這不是牛肉堡？！「超越肉類」的素食牛肉漢堡！

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