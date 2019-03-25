韋恩的食農生活》「糖」為大腸癌細胞火上加油？！

90年代科學家已經發現吃糖比較高的人與大腸癌機率相關，但是當時不知道為什麼，有人推論是因為吃糖會胖，而肥胖促進了癌症。直到最近，美國學者才由一系列動物實驗與細胞實驗解明，糖會直接促進大腸癌細胞的生長速度。

韋恩的食農生活

之前韋恩才剛介紹了糖對胰臟癌的壞處，又有新的登在Sc ience上的科學研究說明糖對大腸癌的不好。



90年代科學家已經發現吃糖比較高的人與大腸癌機率相關 ，但是當時不知道為什麼，有人推論是因為吃糖會胖，而肥 胖促進了癌症。直到最近，美國學者才由一系列動物實驗與 細胞實驗解明，糖會直接促進大腸癌細胞的生長速度。



動物實驗以高果糖糖漿的糖水餵老鼠，高果糖糖漿裡面有5 5%的果糖與45%的葡萄糖。癌細胞會將果糖代謝，以促 進葡萄糖合成某些脂肪酸，這些脂肪酸剛好就是癌細胞最愛 吃的，因此癌細胞生長速度就特別快。



科學家還發現，這效應與肥不肥胖無關，純粹是果糖本身的 關係。所以不要以為自己不胖就可以亂吃糖，



實驗結果顯示，只要每日喝360ml含糖飲料（一般易開 罐汽水大小）這樣的份量，就會發現大腸癌細胞有增加的趨 勢。

只要每日喝360ml含糖飲料（一般易開罐汽水大小）這樣的份量，就會發現大腸癌細胞有增加的趨勢。（圖片來源網路）



不過韋恩提醒大家，雖然實驗是以高果糖糖漿所作的，其實 一般的砂糖也不過是五十步笑百步，不要以為我吃砂糖就沒 事了，因為砂糖在消化還是會變成大約50%的果糖與50 %的葡萄糖，好不到哪裡去。



雖然這只是個動物實驗，需要更多人體實驗來印證。而且只 證明了糖只是會促進癌細胞生長，而不是誘導癌細胞出現。 不過還是注意提醒大家盡量減少精緻糖的攝取。



另外，由這個研究我們也可以知道，之前很多人謠傳說，現 在大腸癌盛行是因為食品添加物、農藥所造成，這個說法其 實並不是那麼靠得住，因為事實證明，大腸癌盛行跟糖的攝 取跟肥胖有相同的趨勢，這才是比較有關的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 「糖」為大腸癌細胞火上加油？！

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