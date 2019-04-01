韋恩的食農生活》「話術講的成本」跟「真正的成本」不一樣！

這中間最大的落差是「惡意批評者講的成本與廠商講的成本根本是兩碼子事！」但是許多人惡意不講清楚，從中作為鬥爭資本，獲取政治利益。

「話術講的成本」跟「真正的成本」不一樣！（網路）

韋恩的食農生活

近來有許多起網路上的攻訐，指責廠商是不是賺的是暴利。從前一陣子的葉黃素膠囊，有品牌指責他廠賺很大，韋恩已經嘗試說明成本的差異會在哪裡；而這一陣子因為多起農產品滯銷事件，有很多顏色鮮明的粉絲頁出來指責中間有菜蟲，合作社或是運銷商賺得是暴利；更久遠的更是從吳音寧進入北農開始，就大張旗鼓的說要抓「菜蟲」。但是這幾年下來到現在，菜蟲也不見抓到半隻，但是最近指責中間商暴利的粉絲頁們卻聲量越來越大。

韋恩深以為憂，所以想要出來為大家從財報的觀點說明一下食農業的成本結構，韋恩認為，指責者恐怕是惡意扭曲了所謂「成本」的觀念，讓觀眾收到錯誤的訊息，以為成本距離售價有非常大的空間，這其實不符事實。

這故事其實可以從2009年消基會發布的一則新聞「成本3元賣30「菠蘿麵包太貴，消基會：不降價將抵制業者」說起，當時消基會抽查市面十九家麵包店所售的菠蘿麵包後，批評售價不合理，「消基會秘書長吳家誠昨說…該會計算菠蘿麵包原料價格，六十公克麵包成本不到三元，順成同份量賣二十一元，全聯僅賣九元，呼籲業者：不要賺經濟困境財！」

當年消基會抽樣十九家麵包店，發現部分菠蘿麵包單價偏高，消基會認為有再調降兩成空間。（記者許敏溶攝）

韋恩知道應該絕大部分的人都會啞然失笑，因為明眼人都會知道消基會的說法不合理：

1.商品的售價不盡然要反映成本，售價裡還含有許多無形的如品牌資產或是服務等等，所以很多知名品牌如可口可樂、蘋果電腦硬是賣得比人家貴，台灣如果要進化成知識經濟、服務業經濟，不可不知這件事。

2.成本不是只有原料成本，人工、行銷、管理都是成本，台灣如果要擺脫低毛利的代工經濟模式，更要有這樣的正確觀念。

如果大家知道這批評不合理，回頭來看最近批評葉黃素或農產運銷廠商賺暴利是不是模式也很像？因為基本的批評都是，我葉黃素原料成本才多少多少錢，人家末端賣很貴；或是收購農民一顆鳳梨才多少錢，合作社拿去賣了幾倍價。批評共通點都是原料成本那麼低，廠商卻賣了很貴，這不合理；但是一般老實的廠商只會說，我的成本還是不低啊，我也只是賺個薄利。這中間最大的落差是「惡意批評者講的成本與廠商講的成本根本是兩碼子事！」但是許多人惡意不講清楚，從中作為鬥爭資本，獲取政治利益。

韋恩在此為大家說明從公司管理財報的原則，成本其實包含很廣，主要可以分成幾大類：

1.銷貨成本：包含了原料成本、包裝成本、生產人工、硬體設備的折舊攤提、倉儲成本、貨運成本等等，這些叫做直接成本。

2.營運成本：包含了員工薪水、廣告行銷費、維修保養、辦公室租金等等，這些叫做間接成本。

3.利息成本：公司需要資本運作，因此會有利息支出。甚至在韋恩之前任職的外商，甚至還要嚴謹地認列一筆固定比例的金融機會成本。

所以說一個公司到底賺不賺錢？收入如果只有減掉（1）銷貨成本後那只是叫毛利，這樣看是不準的。必須要再扣去（2）營運成本（3）利息成本才會等於公司的稅前淨利，而公司再繳所得稅後，才會得到稅後淨利，這才是屬於公司股東真正賺到的錢。

所以很多企圖帶風向者，只拿原料成本出來說嘴，讓人誤以為售價扣掉原料成本就是廠商的利潤，這種說法是極度不公平的。像餐飲業食材的成本可能占售價的3-4成，食品業原料成本可能占售價的2-4成等等，所以原料成本的高低結構還是要看產業特性、還有公司經營策略、競爭環境等眾多條件而定。

韋恩可以帶領大家看看食品業許多標竿公司的財報了解看看，讓大家判斷一下：

1.營養龍頭的佳格，從該公司2018年第4季的損益表可以看出，銷貨成本占了（銷貨收入的）69.81%，所以毛利為30.19%；營運（費用）成本占了18.67%，因此稅前淨利為13.45%，真正的稅後淨利是10.86%。

2.畜產龍頭的卜蜂，從該公司2018年第4季的損益表可以看出，銷貨成本占了（銷貨收入的）86.54%，所以毛利為13.46%；營運（費用）成本占了7.44%，因此稅前淨利為6.16%，真正的稅後淨利是4.69%。

所以這能說是廠商都暴利嗎？我想這樣的利潤應該算合理，甚至低於一般人的想像吧。當今真的是一個薄利時代，只有幻想文才會把所有廠商塑造成暴利的怪獸。韋恩雖然不是會計專業，只是用自己理解的管理角度為大家分析。希望大家要有自己的批判。

韋恩知道許多網軍看不懂財報，或根本也不想看財報，只想打泥巴戰。韋恩還是期盼消費者能夠自己判斷，不要輕易隨惡意操弄輿論者起舞。也奉勸有政治目的的網軍，不要為了自己短期的利益，用惡意的鬥爭手腕摧毀了社會的秩序，砸垮了大家互信的基礎，對台灣有百害而無一利。而政府真正該做的是塑造一個良好的產銷環境，讓產方與銷方能夠健康的合作，政府絕對不該出來帶頭喊抓菜蟲，挑起產方與銷方的對立鬥爭，實際無異於產銷秩序，對消費者也沒有好處。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活話術講的成本跟真正的成本不一樣

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