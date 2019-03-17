韋恩的食農生活》韋恩教你挑選「葉黃素」的5C原則！

這個5C的原則其實並不限於葉黃素，其實也同樣可以適用在其他保健類別產品上，請大家參考斟酌。

韋恩教你挑選「葉黃素」的5C原則！（資料照／食藥署提供）

韋恩的食農生活

這幾天有個群眾募資的葉黃素，打著超低價的定位突然出現，頗有互別苗頭的意味。對於這種接近於惡性競爭的邊緣，韋恩其實並不樂見，尤其是為的功效與安全，很多成本是不能省的。所以再來一篇經驗之談，談談韋恩挑選葉黃素原料的心得。

其實大家知道，鑽石挑選要看5C，葉黃素的挑選也有分5大重點：

1.型態

你確定廠商用的是哪一型的葉黃素嗎？

前一篇葉黃素VS葉黃素酯，韋恩已經說明，這兩種型態有相當多的地方不一樣，所以可以依照需求挑選。

2.來源

你確定廠商拿的實驗報告，是用他自己的產品做的嗎？

目前葉黃素供應廠商很多，品質不盡相同，水準高低差別很大。有的廠商做了很多科學研究證明它的葉黃素的效果，有的小廠只是想山寨，根本沒做過實證，卻只想沾光人家的研究成果，當然省去了數百萬以上的研究經費。所以有的產品用了路邊攤的料，號稱是米其林等級，消費者該認為這樣是一樣的嗎？

3.劑量

你確定廠商宣稱的葉黃素的量，是指每顆丶每日份丶還是每瓶？

一分錢 一分貨，但是有人偏偏喜歡魚目混珠。而且也有人專門在標示的單位上取巧，謝注意葉黃素標示的單位是每顆丶每日份丶還是每瓶的含量？這是很多文字遊戲發揮的地方。

4. 安定性

你確定吃到的葉黃素的量，真的有標示的那麼多嗎？

標示葉黃素多少含量，完全是廠商自我管理要負的責任。比如說標示葉黃素的含量為每膠囊含10毫克，在有效期限內廠商都要保證消費者能得到這樣的含量。但是世界上幾乎所有成分都可能隨著時間而衰退，這是一種自然的現象，葉黃素也不例外。正規的廠商在制定有效期限時，都要做過充分的保存實驗，來確保所含成分不會掉到標示值以下，否則那就是標示不實。所以韋恩是不相信任何一個廠商有能力在三五天之內就倉促推出一個新產品的。這長期的保存試驗，當然也是一種成本，省去這種成本，對消費者是一種不負責任的做法。

5. 安全性

你確定廠商用的葉黃素安全嗎？

雖然葉黃素也有合成的，但是因為消費者的喜好，所以目前葉黃素大多來自於天然植物的萃取，主要也就是種植金盞花。農產品必定有需要控管的安全規定，比如說農藥殘留就是最重要的，金盞花如果有農藥殘留，就很可能被萃取到葉黃素裡面。注重商譽的葉黃素品牌就會對農藥殘留進行管控，便宜的品牌為了降低成本，可能就花不起這個分析檢驗的錢，能省就省，那麼消費者會不會吃進過量的農藥，韋恩也不相信這是三五天內就可以評估完成的。

一個產品從開發到上市沒有經過幾個月到一年，韋恩不相信可以做得完完整的評估。省了時間成本丶省了檢驗成本，如果只是為了潮流匆促上市丶搶便宜，到最後可能是消費者吃虧。

這個5C的原則其實並不限於葉黃素，其實也同樣可以適用在其他保健類別產品上，請大家參考斟酌。下次韋恩也可以用這樣的原則，分析一下市面上的葉黃素產品。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 韋恩教你挑選「葉黃素」的5C原則！

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