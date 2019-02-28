伊朗與西亞世界 》庫德族命運：凱末爾主義與庫德族主義

土耳其境內的庫德族沒有面臨英法等外國勢力掌控，也不似在伊拉克與敘利亞面對「泛阿拉伯主義」的阻礙，卻仍有「凱末爾主義」從中作梗。諷刺的是，無論是泛阿拉伯或是凱末爾，先發後至讓庫德族失去獨立自主的機會。庫德族主義在一戰結束之後，落入一拳難敵四手的窘境。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

一戰結束後，居住在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）與伊朗（Iran）之間的庫德族（Kurds），看似可因鄂圖曼瓦解而獲得自主的機會，但政治現實卻阻斷了機會之路。從伊拉克（Iraq）與敘利亞（Syria）的情況可以看到，試圖脫離鄂圖曼管轄的並非只有庫德族，還有阿拉伯人。儘管庫德族人數不少，但被迫分散在不同的阿拉伯國家之內，使得人口比例相對較低，力量分散的結果反而讓庫德族難以對抗阿拉伯人。在土耳其（Turkey）境內情況也雷同。

一戰結束後，國際間最受歡迎的口號是美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）的「民族自決」（self-determination）。許多受歐洲帝國主義壓迫的地區與國家，都希望威爾遜這個新時代的救世主可以帶領「被壓迫者」（oppressed）脫離苦海。只是，很諷刺的，威爾遜無法主導情勢。以庫德族與西亞地區整體的發展歷史來看，這地區猶如歐洲強權的境外競技場，特別做為英國與俄國的博弈地區，而戰後當俄國蘇維埃（Soviet）政府因內部局勢不穩選擇撤出西亞後，就出現英國獨霸的態勢。於是，英國政治與外交人物對「民族自決」這個美國貨，當然不屑一顧，至少在西亞這個英國勢力範圍裡便發揮不了作用。

其實庫德族在戰後獲得自主的機會，並不是因為「民族自決」，而是以英國為首的戰勝國為了徹底瓦解鄂圖曼，伊斯坦堡（Istanbul）政府雖亟欲抵抗，以《國民公約》（National Pact）宣示主權，卻反遭到戰勝國佔領。

儘管庫德族人數不少，但被迫分散在不同的阿拉伯國家之內，使得人口比例相對較低，力量分散的結果反而讓庫德族難以對抗阿拉伯人。在土耳其境內情況也雷同。（維基共享）

1920年8月，戰勝國與伊斯坦堡政府簽署的《色佛爾條約》（Treaty of Sevres），內容就包含庫德族自治的條文。但庫德族能否自主仍是未知數，因為在《色佛爾條約》之前，英國與法國於4月就已經簽署了《聖雷莫協議》（San Remo Agreement），兩國把1916年秘密瓜分西亞的《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement）具體化，多數庫德族人都在英國的佔領範圍之內，也就是大約今日伊拉克北部。隨後國際聯盟（League of Nations）將伊拉克委任給英國託管，名義上要協助當地人「文明化」，但根本意涵就是佔領。這樣一來，庫德族要如何自決自治自主，還是得看英國的臉色。

只是這一切發展卻因半路殺出了凱末爾（Mustafa Kemal）這個程咬金而產生變化。對於凱末爾而言，伊斯坦堡政府已是無用的狀態。事實上伊斯坦堡政府並非無用，而是被西方強權的政治箝制、戰爭破壞、戰後要脅所導致。凱末爾前往安卡拉（Ankara，今日土耳其首都）建立政府，其抵抗戰勝國的行動令《色佛爾條約》難以執行。原本戰勝國只承認伊斯坦堡政府，此時也不得不正視安卡拉政府的存在。與此同時，英國雖然在1921年拉攏阿拉伯哈希姆家族（Hashmite）的費薩爾（Faysal）並扶植其成為伊拉克國王，但當時的北部領土並未與安卡拉政府劃分清楚。最後在1923年7月，戰勝國與安卡拉政府簽署《洛桑條約》（Treaty of Lausanne），凱末爾保全了安納托利亞（Anatolia），阿拉伯地區卻還是無法取回。畢竟這區域已經在國際聯盟的允許之下，由英國佔領。從此也可看到，凱末爾儘管軍事方面有所建樹，在外交上卻沒有比伊斯坦堡優秀。

其實當時也有不少庫德族人將自主的希望寄託在凱末爾身上，因為落在英國的管轄之下，也不見得能完全自主。在庫德族內部分反英情緒下，凱末爾承諾給予庫德族自主的機會。只是，無論庫德族的心之所繫或凱末爾的承諾，大家都心知肚明這只是權宜之計。但庫德族向凱末爾靠攏，反而使英國備感威脅，也因此在伊拉克北部的管理上，不再顧及庫德族的想法。然而，凱末爾不可能重視庫德族。

不少庫德族人將自主的希望寄託在凱末爾身上，因為落在英國的管轄之下，也不見得能完全自主。在庫德族內部分反英情緒下，凱末爾承諾給予庫德族自主的機會。（維基共享）

1923年土耳其共和國（Republic of Turkey）建立之後，凱末爾推動了民族主義、共和主義等運動，統稱為「凱末爾主義」（Kemalism）。整體土耳其人的生存是凱末爾此時最急迫的任務，庫德族這樣的「邊緣」族群，若已失去對抗外敵的功用，就有可能成為危及土耳其民族完整的因素。土耳其國會就曾宣布過，庫德族是土耳其人，等同宣告庫德族人沒有機會在土耳其政府之下成為獨立族群，因為一旦獨立，土耳其民族的完整性就會遭到挑戰。

另一方面，「凱末爾主義」這看似20世紀鄂圖曼瓦解後的新浪潮，也創建了新國家，但除了形式上西方化之外，這樣的經驗在歷史上屢見不鮮，畢竟突厥人（今日土耳其人為其中的一部分）掌握某區域的政治權力，早已是西亞歷史的日常。從伊斯蘭時期的阿巴斯帝國（Abbas Empire，750年-1258年），就已有不少突厥人從中亞遷徙而來，多數成為奴隸、或編制到軍隊之中。當阿巴斯式微後，中亞與埃及便陸續有突厥人的勢力浮現，例如塞爾柱帝國（Seljuk Empire）與馬木路克王朝（Mamluk Dynasty），當然還有存在600多年、剛滅亡沒多久的的鄂圖曼。與敘利亞與伊拉克這種憑空建立阿拉伯國家相較，凱末爾要建立土耳其人的國家並非「想像的共同體」，而是很理所當然之事。

有些學者認為，凱末爾的民族主義，排擠了其他族群在土耳其的生存空間。不過，這不是凱末爾的問題，而是歐洲民族主義的發展本是如此排外又自詡平等博愛。於是，就算土耳其境內的庫德族沒有面臨英法等外國勢力掌控，也不似在伊拉克與敘利亞面對「泛阿拉伯主義」（Pan-Arabism）的阻礙，卻仍有「凱末爾主義」從中作梗。諷刺的是，無論是泛阿拉伯或是凱末爾，先發後至讓庫德族失去獨立自主的機會。庫德族主義在一戰結束之後，落入一拳難敵四手的窘境。

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