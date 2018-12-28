自由廣場》葉俊榮如此倒果為因

◎ 陳志民

身為一個財經法律的學術工作者，每當聽到國立大學的同儕大談「大學自治」、「學術自由」時，心中總不免出現一個對比聯想︰如果今天有受同樣身分與待遇保障的國營事業出面主張「事業自治」、「業務自由」時，我們會作何感想？

這或許是個蠢問題，答案應該也是眾所周知，如同美國哈佛大學校訓「真理」（veritas）一語所彰顯的，透過「大學自治」保障大學教授教學與研究議題的自主權，讓不同角度思維能在不受主流思潮與當權者喜惡干預的自由環境中，盡情論辯，激盪出可以貢獻於全人類之智慧；過程中，沒有不可殺的「聖牛」，只有對追求真理的熱情與堅持。換言之，「大學自治」與「學術自由」是「手段」不是「目的」，當然也不是大學的「神主牌」。當教授追尋真理的理想性格不再，「大學自治」、「學術自由」將成為校園內結黨營私與利益分贓的溫床和遮羞布！這也是大學對於教師之聘任、升等，行政主管之遴選都有一套嚴謹程序的理由。除了藉此來評斷其是否有足夠的專業能力外，更重要的是用來檢視他們是否有為自己的專業理念與所認同的價值辯護的人格特質，同時，在面對外界誘惑與壓力時，能不能hold得住大學獨立自主的基本理念。但在沒有關於候選人充分、透明與正確的資訊下，這些目的都是空談！

帶著論文抄襲、利益衝突及違法兼職等疑慮接任台大校長的管教授，未來該如何領導台大，對他將會是一大挑戰。但如果上任背後所散布的訊息，讓「學成文武藝，貨與帝王家」逐漸成為台大校園的「時尚」時，則這樣的大學還有資格談「大學自治」與「學術自由」嗎？葉俊榮基於維護「大學自治」而勉予同意管教授上任是倒果為因的說法，其悲壯的「扛十字架」說，儼然將自己形塑成現代版的普羅米修斯。只是，希臘英雄為人類留下了延續生命的火苗，葉教授，您為臺灣的學術界留下了什麼？

（作者為中原大學財經法律學系教授）

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