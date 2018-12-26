自由廣場》（林保華專欄）談民進黨路線軟弱、基本盤分裂

民進黨今年才三十歲。「三十而立」，民進黨應該才是進入成熟階段，然而現在看來卻有點奄奄一息的樣子。作為台灣最大的本土政黨，落到這樣的命運，支持者真是欲哭無淚。

毛澤東總結奪取國民黨政權的革命三大法寶，是統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設。台灣的寧靜革命排除了武裝鬥爭，熟悉的則是中共的統戰，對黨的建設幾乎無人提起。實際上黨的建設主要指的就是建設一個政治上、組織上鞏固的群眾性政黨，才可以不犯或少犯錯誤，帶領全黨實現每個階段的目標。

二○○八年民進黨在選舉中大敗，蔡英文出來領導民進黨重燃生機，八年後重新執政，說明當時黨的路線基本上是正確的。然而兩年半以後的九合一選舉民進黨大敗，當然也說明政治組織路線出了嚴重問題。

政治上在「維持現狀」的同時，缺乏對未來建國目標的努力。具體來說雖然強調了民主，但對主權的堅持是不夠的，國安有嚴重漏洞，對中國的態度太過軟弱，導致士氣不振，缺乏足以團結全國的凝聚力。

組織上的問題更多，因為民進黨由不同派系組成，可以共患難而難以同安樂。家族和派系利益的爭奪不惜表面化而不以為恥，用人範圍狹窄甚至唯親。這是中國小農社會的表徵，不是現代社會的民主。當局對此採取放任態度，除了黨內派系利益的爭奪，阿扁的特赦問題與喜樂島的成立，形成要教訓民進黨或把民進黨當成主要敵人的氛圍。這種狀況不但導致基本盤分裂，看在中間選民眼裡，更加不可能把票投給民進黨。可是民進黨對此一再迴避，沒有解決，也沒有向支持者進行解釋，導致基層思想混亂。本土派陷於分裂的情況下，當然是國共反撲的最好機會。

執政者到底汲取了敗選什麼教訓？只能從高層的言行去揣測。這不是一個群眾性政黨與政府應有的態度。教育部長葉俊榮選擇平安夜召開記者會宣佈聘管，府院大感驚愕。對這種違背程序正義又沒有行政倫理敗類的突然襲擊，政府為何沒有連夜拔除並收回成命，避免台大成為紅色大匪窩？葉俊榮背後有何背景使政府忌憚？

政府已跛腳，民進黨責任更重。新的民進黨不能只是選舉機器，應該加強對黨員進行教育培訓。包括認清台灣國情及黨的最終目標；實現目標的戰略策略；監督政府執政；保持清廉勤政的個人品質與做人之道等。

未來中央政府面臨地方包圍的壓力，應該恩威並施處理彼此關係；也要面臨中國嚴重滲透地方的問題。有鑑於親中黨國勢力的盤根錯節，而台灣又是印太戰略的一線成員，美國更須關注台灣，必要時採取斷然措施阻隔中國的滲透與入侵。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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