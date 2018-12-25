自由廣場》葉部長擺爛 應即撤換

◎ 蔡美珠

在相關爭點並未解決的情況下，教育部長葉俊榮逕行宣布，勉予同意聘任管中閔為台大校長，輿論譁然。個人認為，賴院長應立即撤換教育部長，否則，如同讀者投書所說，「不投民進黨」的暗流恐怕會繼續下去。

另外，台灣民意基金會發布最新民調，二○二○總統可能人選的支持傾向，民調結果指出，有二十五％民眾支持總統蔡英文連任，六十七‧四％不支持。對於台北市長柯文哲參選總統態度，四十三‧八％民眾支持，四十九‧九％反對。針對若賴清德與蔡英文競選下屆總統，有六十‧八％支持賴清德，十九‧九％支持蔡英文。

對於這樣的調查結果，個人認為賴清德最好立即辭去行政院長的職務，好讓接任的行政院長針對年金改革、同婚議題、一例一休、庶民經濟、核食等議題，清理戰場。

（作者為退休教師，新北市民）

◎ 林志翰

教育部長葉俊榮宣布，遴委會補正瑕疵無期待可能、校長長期代理不利校務發展，教育部決定積極承擔，勉予同意聘任管中閔為台大校長，並請台大於三個月內提出檢討報告並對外說明。葉俊榮還致電給國民黨立委柯志恩說他「做了一個非常勇敢的決定」。台大遴委會擺爛不願補正瑕疵，葉部長是哪門子的承擔？且監察院在今年八月中旬歷經半年調查，通過糾正案，認定教育部及台大皆有明顯重大違失，葉俊榮將所有過錯獨攬在教育部身上，這是承擔？還是打臉因拔管案下台的潘文忠、吳茂昆前部長？

葉俊榮部長打電話給藍委討溫暖，卻僅以傳簡訊方式告訴行政院長賴清德；葉部長不顧賴揆要其「審慎思考、謹慎判斷」，同意管中閔上任台大校長，筆者呼籲有為有守的賴揆應立即辭職，為內閣政策不同調負起政治責任，樹立責任政治的典範。

（作者為教育工作者，台南市民）

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