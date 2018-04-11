自由廣場》管中閔被狠狠比下去

◎ 黃培泉

台大校長的問題延燒至今已超過三個月，主要圍繞在三個問題：獨董揭露及利益迴避問題、是否抄襲的學術倫理問題、是否違法在中國兼職問題。

「面對問題、解決問題」，是做人做事的基本要求。然而事發時，管中閔教授透過臉書寫些打高空的詩詞文章，而不是蒐集佐證資料，公開接受檢驗。

反觀內政部長葉俊榮，遭指控名列中國浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中。不到十二小時，他就出面公開說明，並列舉所有相關時間點，接受媒體及社會大眾檢驗。

管、葉兩人對比，高下立判，更讓人不得不懷疑管教授是否有不可告人的苦衷。

管爺若繼續神隱下去，放任問題延燒，預期社會大眾及台大師生會更加質疑管爺「解決問題」的能力，質疑是否具備擔任台大校長的資格。

（作者現任網通公司總經理）

◎ 林清淵

藍營立委質疑內政部長葉俊榮曾赴中國浙江大學光華法學院兼職，要求教育部以清查台大教授管中閔的標準檢視葉俊榮。葉俊榮隨即召開記者會公開說明，他在二○一一年十二月十九日到隔年一月十五日期間，有二十七天獲邀至朱新力教授開設的「政府管制與法治行政」課程講學，期間他沒有兼任何行政職，一切符合相關規定。

同樣的兼課，管中閔卻神隱三個月，讓台大師生及社會陷入論文抄襲、利益迴避、校長甄審揭露不實和違法赴中兼課等爭議，而且分成「挺管」與「卡管」兩派，國民黨陣營更企圖在立院以疲勞質詢教育部長方式，並擬提告監察院，自己政治力介入校園還誣指他人介入，傷害大學自治。

依照兩岸人民關係條例、大學法、公立學校教師兼職等相關法規，明確規定公立學校教師不得赴中國大陸兼課，葉部長澄清兼課期間沒任何行政職，管未公開說明澄清、社會大眾未釋疑前，藍營政、媒卻大動作挺管，連中國國台辦都第一時間跳出來「證實」管不是兼職、未支薪，這些動作更讓人起疑，其中必有許多包括中國在內的政商利益糾葛。

如果管中閔這些爭議未釐清而當上校長，如何領導台大？教育部擔得起他的誠信缺失與法律責任？

（作者任職營造業，台中市民）