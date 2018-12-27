胡，怎麼說》葉把蔡、賴釘上十字架，卻說「我來扛」！

葉俊榮趁民進黨新敗勢弱、整修內部艱困之際，獨斷放行管爺出任台大校長，還自稱「十字架我來扛」，其實，他根本就是把蔡英文、賴清德釘在十字架，引來各方批判凌辱，竟還有臉說「十字架我來扛」！



其實，他稱要扛十字架，根本就是自己虛構的、偽造的，他什麼都沒有扛，反而製造了一大堆問題，讓蔡、賴、民進黨承受更多更大的罵名，以及更難收拾的殘局。

葉俊榮獨斷放行管爺出任台大校長，還自稱「十字架我來扛」，其實根本就是把蔡英文、賴清德釘在十字架，製造了一大堆問題，以及更難收拾的殘局。圖為葉俊榮26日在教育部舉辦的惜別會上，眼眶泛紅、雙手交握表達感謝。（記者廖振輝攝）

九合一選舉，民進黨雪崩式大敗，2020年大選的局勢，看來也很不利，眼看船破了、進水了，未來恐怕會沉船，於是自己先跳船找生路，還把台大校長當禮品，在耶誕節前夕的平安夜，送給管中閔及藍營一個大禮。



葉俊榮此舉，贏得挺管的藍營政、學、媒交相讚譽，風風光光回歸他的心之所屬。藍營及台大校方挺管派說那是葉俊榮送給的平安夜禮物，喔，台大校長真的被當做「禮物」，那交換禮物是什麼呢？



蔡、賴、民進黨則突遭葉的一記大悶棍，被打眼冒金星，或驚怒、或錯愕、或莫名，卻又同時承受藍綠兩面狠批夾擊。葉俊榮放管後的實質效應，就是這樣，這不就是他宣稱在「對」的時間、做「對」的事，結果也一如他所「預設」的「對」？



葉俊榮同意管中閔出掌台大的公文已發出，藍營及挺管派篤定民進黨政府不敢追回，因為這樣問題會更大，他們更有的鬧，除非另有司法裁定或判決，台大校長就如煮熟的鴨子已落入管中閔口中。

葉俊榮同意管中閔出掌台大的公文已發出，台大校長就如煮熟的鴨子已落入管中閔口中。圖為「台大自主聯盟」11日舉辦「還我校長」記者會，管中閔低調現身。（資料照，記者羅沛德攝）

台大校長遴選過程因財團介入、學閥操控而問題重重，包括桯序不正義、實質不公平，各方早有烈批判，監院調查也質疑，這些不義不公的汙點，不會隨葉俊榮放行管爺而消失不見，更不會因管爺風光上任而消失，風光遮不住汙點，這個校長將帶著汙點上任。



沽名釣譽、藍綠兩面光，民進黨蔡政府錯用葉俊榮當內政部長在先、卻又用他當教育部長，後果當然自己要承受，這個戰局已成殘局，再怎麼切割都於事無補，還是趕快了結吧，所餘爭議就交給司法。

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