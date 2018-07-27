自由廣場》吳茂昆拔管 葉俊榮接管？

◎ 王伯仁

台灣大學遴選校長案，廿六日傳出府院拍板定案，而且教育部長葉俊榮果真預定下午出席部內某個「記者會」說明，但卻臨時喊卡，葉俊榮臨時缺席了，他原欲說明「管案」的事，當然也暫時不了了之。

上述記者會臨時喊卡，看似因「另有要公」的普通事，其實是隱藏了一件可以掀起千尺浪的政治風波，那就是如果葉俊榮照常舉行記者會的結果，據筆者推論，他會宣佈台大同意依教育部指示：重啟校長遴選作業。

筆者如上推論，並非獲自「特別管道」之消息，而是以卅年採訪政治新聞的經驗，加上對管案深入觀察，以及對葉俊榮部長性格及行事作風的了解，旁及府院行政處理慣性的洞悉，所綜合出來的「推論」，說是「臆測」也好，「捕風捉影」也好，但「空穴不來風」，廿六日下午葉俊榮差點像世足賽，向己方球門頂進一記關鍵烏龍球，只差一吋而已。

就像自由時報專欄作家金恒煒廿六日之專欄：「不容葉俊榮一再放水」所擔心，葉俊榮所謂「第三條路」的溝通，恐怕是老狗玩老把戲，用表面合法方式，去滿足某方之企求，而府院一時不察，以為葉俊榮「喬」出「重新遴選」方案已不簡單，卻忽略了後續的關鍵。後來猛然頓悟，才緊急撲掉這個烏龍球。

台大校長如重啟遴選，誰都不能否認是合法合理的解決方案，但其中爭議主角管中閔有沒有再參加遴選資格？前任部長吳茂昆是認定管違法已成事實，不能再參選，但挺管方面，則認為重新遴選時，過去缺失瑕疵均已獲得糾正和補救，故可以用「全新」資格參選。

這就是關鍵，管中閔若有資格重新參選，就有機會當選台大校長，教育部不可能不再核聘，這就是挺管方的「底線」，但如管不能參加重選，則反對重新遴選到底。

以葉俊榮處理婦聯會之和稀泥不良紀錄，他一定有答應挺管方：管可以重新參與遴選，如當選，教育部則核聘之，所以管方才會應允辦理重新遴選，機會雖無百分之百，但至少八成或過半，何不一試？問題是，管案繞了地球好幾圈，如管又「合法」當上台大校長，台灣庶民會怎麼想，怎麼看蔡賴政府？十一月底還要選舉嗎？

（作者為資深新聞工作者）