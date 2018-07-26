自由廣場》（金恒煒專欄）不容葉俊榮一再放水

管爺中閔在美國接受聯合報系的《世界日報》專訪，抨擊民進黨政府「吃銅吃鐵吃台大」，完全不具學者格調，活現政客嘴臉。管爺政治操作手法很低劣：一則不回應遴選過程中有沒有隱匿利害關係等的質疑，也不回應有沒有違反「彭文正條款」的台大法規與表格？胡扯其他教授也是「獨董」云云當遮羞布，連法律ＡＢＣ都通不過；二則說什麼「吃銅吃鐵」等諢話，「吃銅吃鐵」與台大遴選有什麼關係？這就是台大教授殷海光生前痛斥的「不相干的謬誤」（fallacy of irrelevance）！目的在拉國民黨當武器，徒令人齒冷。

看了管爺的專訪，台大經濟系教授鄭秀玲在臉書上不只針對管爺違法、違規的事項逐一反駁，更重要的是指出，透過管案活現出真正在「吃銅吃鐵、吃台大的一群人」；鄭教授毫不避諱地直指台大黑盒子是「黨國色彩濃厚的前校長們、台大校方高層、特定萬年代表和特定媒體集結成的龐大利益共同體」。鄭秀玲是台大資深教授又是遴選校長重要一環的校務委員代表，所以是局內人的憤激危言。更重要的是，鄭教授與校長遴選沒有任何利益關係，管爺是台大利益集團推出來繼續「吃銅吃鐵吃台大」的代表，鄭教授代表的是，或說維護的是台大校譽及校長遴選的程序正義；所以誰站在私利一方？誰站在公義一方？黑白判然。

那麼，「兄弟，你站在哪邊？」不是要葉俊榮部長在挺管與反管上站邊，而是在黨國體制與轉型正義上選邊。葉部長處理台大案，老實說不只不被看好，還不得不叫人捏一把冷汗。身為內政部長時，葉俊榮跳過黨產會，獨斷婦聯會附隨組織問題，結果呢？就在葉部長眼下，百多箱檔案被盜被焚，辜嚴倬雲大剌剌潛逃美國，還隔海繼續把持振興醫院。殷殷以「轉型正義模式」自傲，證明徹底失敗，那麼「有溫度的溝通」處理台大遴選案就能成功？好像西塞羅（Marcus Tullius Cicero）說過：「人都會犯錯，執迷錯誤而不改，就是愚蠢。」葉俊榮繼續愚蠢下去，民進黨能辭其咎？

葉俊榮所謂的「第三條路」，還是老狗把戲，就是向台大挺管的黨國體制伸橄欖枝，急急乎找了遴選委員召集人陳維昭、代理校長郭大維等，約見管爺卻碰了一鼻子灰，最稱經典。葉部長全然要無視賀德芬、鄭秀玲等關心台大的前後教授，更遑論台大學生林彥亭及王昱鈞等，尤其公開評論台大遴選校長「背後有不好的事」的李遠哲，部長也不下問。那麼，我們不得不懷疑，葉部長是要用政治手段滿足挺管派，不是用法理完善台大的遴選程序。

民進黨政府不要輕忽台大事件：第一，妄圖用溝通來糊弄轉型正義，人民不會接受；第二，莫把要解決的台大問題變成政府自家的問題。如果葉俊榮假借「溝通」之名，行「放水」之實，那麼民進黨年底不必選了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）