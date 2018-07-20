自由廣場》不得不替賴內閣捏把冷汗

◎ 王伯仁

台大管案搞掉二位教育部長，接續者遲遲於內閣局部改組中，才由原內政部長葉俊榮調任，中止了一、二個月的懸缺。有人以葉俊榮是台大出身的法律學者，而台大管案基本上是法律問題，故由葉出任部長是適當的，連行政院長賴清德都說葉部長有三大優點可勝任。但在筆者看來，賴清德聰明一世，糊塗一時，恐為內閣埋下一個隨時會爆炸的地雷：「讓管中閔當上台大校長」。

筆者非在此危言聳聽，回溯葉俊榮當內政部長，原本沒沒無聞，但處理婦聯會不當黨產案，當過台大法律系教授的他，不堅定依法而行，扭扭捏捏，拖拖拉拉，被婦聯會玩弄於掌股上，後來還自作聰明，急功近利，胡亂引用「行政程序法」，押著黨產會和婦聯會簽下「三方行政和解契約備忘錄」，準備用三百二十多億，「賣斷」婦聯會四十年千億元的黑幕，和解後一切不再追究。

筆者身為黨產會有關婦聯會案第一次聽證會的聽證人之一，期期以為不可，曾在自由廣場、民報，甚至參加政經看民視談話節目，堅持政府等二機關，千萬不能簽正式行政契約和解書，但一切就要如期簽署了，幸好婦聯會大會自己翻案，以三票之差否決和解案，翌日黨產會立即查封凍結該會三百八十多億財產，並進行查帳，以致有後續一幕幕驚人的發展，包括發現十年帳冊，已被辜嚴倬雲派人運走銷毀，有數十億金流流向不明⋯，檢方傳訊辜嚴，她滯美不歸，儼如一齣百變劇情片。

當初葉俊榮主導對婦聯會「和解書」，如簽署了，婦聯會四十年黑幕就丟到焚化爐燒光了，「轉型正義」哪??轉？回想起來，真可怕！

如今賴清德又重用葉俊榮當教育部長，希望他能圓滿處理管案，但以他上任以來的言行，和台大管方人士反應，葉俊榮是「老狗變不出新把戲」，還是會以軟方法尋求「為達目的，不擇手段」的和解，讓管中閔當上台大校長機率超過九成。果如此，國民黨保守黨國學閥勢力大勝，中國派也大勝，台灣庶民豈能不震驚大譁？賴內閣會陷入岌岌可危，十一月底大選雖說是地方大選，但還是會大受衝擊，或不至於兵敗如山倒，但成績一定不會好看，小英主席下台，內閣敗戰的賴清德接任，再來就是2020了⋯。

（作者為資深新聞工作者）