Mygopen》【案例】甘草止咳水過量中毒！家庭醫學會：不建議用於嬰幼兒咳嗽

這則臉書貼文在近期瘋傳，根據 FDA 公布藥水許可證中用法用量的實際說明，以及台灣家庭醫學醫學會的整理報告建議，關於甘草止咳水的使用，權衡用藥不當以及用藥的效益，台灣與美國都不建議用於治療 2 歲以下嬰幼兒咳嗽，醫師也表示幼兒生病請看兒科，並非所有的感冒糖漿、藥水都適合小朋友使用。

Mygopen

近期 Facebook 傳兒童服用「甘草止咳水」的媽媽分享案例，除了描述小朋友因為服用過量中毒送醫的事件，更說明了其副作用以及內含鴉片（嗎啡）的成分。這的確過去也有相關案例，醫師建議並不是所有的感冒糖漿或藥水都適合兒童使用，台灣與美國也都不建議用於治療 2 歲以下嬰幼兒咳嗽，還是建議到兒科看診，不能當作平常家庭的常備用藥。

甘草止咳水服用的謠言

原始 Facebook 貼文：

事實上過去的確有相關類似的錯誤用藥案例，醫師也建議千萬不要當成家用常備藥。

貼文說明：

這則臉書貼文在近期瘋傳，根據 FDA 公布藥水許可證中用法用量的實際說明，以及台灣家庭醫學醫學會的整理報告建議，關於甘草止咳水的使用，權衡用藥不當以及用藥的效益，台灣與美國都不建議用於治療 2 歲以下嬰幼兒咳嗽，醫師也表示幼兒生病請看兒科，並非所有的感冒糖漿、藥水都適合小朋友使用。

實際根據 FDA 公布的資訊，這樣的藥品實際建議限成人使用，由於有成癮性需慎重給藥，勿超過建議劑量，而且不能與含酒精性飲料併用。懷孕用藥分級為 C 級，像是孕婦或哺乳一般也不建議使用，除非經由醫師診斷上病情之需要時才能使用。

網友詢問這裡面是不是有嗎啡？

根據台灣家庭醫學醫學會關於「鴉片類鎮咳藥物用於兒童之安全性與有效性」一文的整理內容，事實上以這款「甘草止咳水」為例，一瓶 100ml 的甘草止咳水就含有 12mg 的嗎啡。

實際狀況解釋：

貼文所提及的甘草止咳藥水英文名稱為「Brown Mixture Liquid」，其藥品處方中所含的成分 opitum tincture 是由 opitum（鴉片） 所製成，的確內含我們所熟知的嗎啡（morphine），在台灣感冒藥物中為可合法添加的止咳藥物。依我國對毒品之管制，係以「毒品危害防制條例」來規範，但合法用於醫藥及科學上者是為管制藥品，而非毒品，這也是大家必須先要瞭解的地方。

依照藥品的副作用說明，呼吸抑制、不整脈、血壓異常、思睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊、噁心、嘔吐、便祕等現象產生，甚至會造成成癮。

醫師表示目前在台灣及美國都建議兩歲以下兒童避免使用，原因是幼兒的代謝系統未發育完全，對於此種藥品代謝速度慢，可能會在體內蓄積而增加呼吸抑制的風險。

根據台灣家庭醫學醫學會的說明，目前尚無大規模研究顯示鴉片類藥物對抑制咳嗽症狀有效，因此在兒童的使用上更要謹慎。

【2019/1/6 21：45更新】補充食藥署的資訊



止咳藥水種類繁多，並非所有止咳藥水都會成癮。部分止咳藥水含有阿片類止咳成分，如阿片酊（opium tincture）、阿片樟腦酊（camphorated opium tincture ）、可待因（codeine），除非長期大量服用才有成癮的可能性，一般情形下，遵照醫師指示使用並無成癮問題。



對於此類藥品，食藥署提醒民眾使用應嚴格遵守下列原則:

1. 醫師處方開立的止咳藥品，應遵照醫囑與藥袋標示的用法用量服用;至藥局購買的止咳藥品則應藥師指示與藥品仿單（說明書）的用法用量服用。

2. 久咳不癒應尋求醫師診斷治療，切勿自行長期服用止咳藥品，以免延誤病情。

3. 各人病情不同，請勿與他人共用或分享藥品。就醫或至藥局購買成藥時應仔細詢問醫師或藥師，了解服用藥品的特性。



資料來源：衛福部食藥署 - "晟德"甘草止咳水

本文經授權轉載自Mygopen 【案例】甘草止咳水過量中毒！家庭醫學會：不建議用於嬰幼兒咳嗽

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