Mygopen》【真影片】LINE傳虐童影片發生在深圳！女童遭眼鏡女外賣男施暴

根據媒體報導，當時發佈影片的網友「王華禮」與南方都市報記者表示，他從事嬰幼稚教育培訓工作，這段影片從家庭監控 App 下載回來的，而帳號密碼則是女孩父親的牌友提供，對方向他反映這個家庭有家暴情況，希望王華禮介入解救女孩。

Mygopen

近期 LINE 收到一段虐童影片，一名女童看似在家中寫作業，遭到一名黑衣眼鏡女子與黃色衣服背後寫「美團外賣」的男子施暴。因此有許多網友不捨，紛紛傳訊詢問希望肉搜出來。這在中國社群網站微博也已傳開，這段監視錄影器影片也有完整的時間，這是發生在深圳的虐童事件。

對此中國深圳市寶安區委宣傳部也已發布通報，並立即展開確認將影片中涉及人員都帶回轄區派出所接受調查。

中國深圳虐童的影片

這段監視器影片有清楚的時間，事發時間從 2018 年 9 月 26 至 10 月 20 日不等，並剪接組成。

事件說明：

根據近期 LINE 傳這段影片，後續已有相關媒體報導，這段影片來自於中國深圳市寶安，網友肉搜的男子穿著「美團外賣」，該公司也發聲明影片中的男子姓劉，這位外送員在月初已離職。

事件實際後續狀況：

根據媒體報導，當時發佈影片的網友「王華禮」與南方都市報記者表示，他從事嬰幼稚教育培訓工作，這段影片從家庭監控 App 下載回來的，而帳號密碼則是女孩父親的牌友提供，對方向他反映這個家庭有家暴情況，希望王華禮介入解救女孩。



這段影片在中國微博也造成瘋傳，後續相關人員劉某華（男，廣東人，34歲）、陳某文（女，廣東人，33歲）及涉事女童（8歲）已帶回轄區派出所調查。深圳寶安公安分局表示，目前正在依法調查處理。寶安區區婦聯已向寶安區人民法院申請女童人身安全保護令，安排專業社工和西鄉街道辦一起對女童進行陪護和心理輔導。

本文經授權轉載自Mygopen 【真影片】LINE傳虐童影片發生在深圳！女童遭眼鏡女外賣男施暴

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/