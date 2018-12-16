Mygopen》【假LINE】日本神經學教授山本先生創作？壓力檢測全都虛構的！

這張在國外的謠言也是傳到不行，事實上這張圖是烏克蘭設計師尤里（Yurii Perepadia）在 2016 年的創作作品，只是所謂的「錯視圖」，也沒有所謂的「山本先生」或是健康和壓力檢測的說法，別再誤傳錯誤解讀囉！

Mygopen

你 LINE 收到這樣的錯視圖片，說「這張圖是日本神經學教授山本先生創作的」、「不動，或者只是稍微動一下，代表你是健康的」、「它不停地移動，那麼你可能壓力過大了」，但結果完全不是這麼一回事！事實上從錯誤的作者到文字描述的壓力檢測都是假的，這只是烏克蘭設計師的作品。

創作者本人也在 Instagram 上發文澄清了。

日本神經學教授創作的謠言



原始謠傳版本：



據說這張圖是日本神經學教授山本先生創作的，他說如果它不動，或者只是稍微動一下，代表你是健康的；如果它移動得很慢，代表你有一點壓力或疲憊；如果它不停地移動，那麼你可能壓力過大了。

並流傳這張圖片：







謠言破解說明：

這張在國外的謠言也是傳到不行，事實上這張圖是烏克蘭設計師尤里（Yurii Perepadia）在 2016 年的創作作品，只是所謂的「錯視圖」，也沒有所謂的「山本先生」或是健康和壓力檢測的說法，別再誤傳錯誤解讀囉！

對於這個謠言，作者也出來澄清了：

有興趣的朋友也可以看看這位設計師的作品唷！

正確闢謠解釋：

這是烏克蘭設計師尤里（Yurii Perepadia）的作品，在 2016/9/26 運用 Adobe Illustrator 電腦繪圖軟體花了 2 小時完成的，他也在個人 Instagram 上發文澄清，強調這張圖和壓力一點關係都沒有。

這張創作主要受到日本東京立命館大學的視覺科學家北岡明佳（Akiyoshi Kitaoka）的「錯視圖」概念的影響，在彩色背景做了特別的黑白筆觸改變視覺焦點，令人觀看圖像時大腦產生錯覺。

看起來會動是因為「錯視」的緣故，藉由運用顏色、光線以及圖形來欺騙大腦，當我們大腦在轉換眼睛接收的訊號時，就會試著理解顏色及圖形，由於這樣的圖片造成的知覺與圖片不符，因而誤導大腦，所以看起來好像會動。

比較有名的是前面提到的視覺科學家北岡明佳教授的相關設計，像這張在 2003 年創作的「Rotating Snake」錯視圖，就真的轉到一個不行吧！







所以別再轉傳錯誤訊息囉！



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：Instagram - yuryfrom



參考資料：CASE報科學 - 【CASE藝廊】神奇的錯視圖

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】日本神經學教授山本先生創作？壓力檢測全都虛構的！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/