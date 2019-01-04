Mygopen》【假影片】人和猴子交配生子？影片遭錯誤文字曲解！

我們在 LINE 所收到的影片，都是原始影片再後製加上錯誤的文字，去誤導這是人和猴子交配所生的嬰兒，實際上這是一種得到罕見的先天遺傳性疾病早衰症的狀況。

Mygopen

你 LINE 收到說猴子和人類交配生出小孩的影片嗎？還壓上「人和猴>交配生子（已證實）」以及「未來孩子人生過程堪慮」這樣的文字跑馬燈，這其實完全是錯誤的字幕惡意曲解的後製影片唷！實際上這段原始的的影片是報導罹患罕見疾病的嬰兒，但卻被謠言文字誤導。

人和猴子交配生子的謠言影片

LINE 主要流傳了這段後製過的影片（截圖）： （截圖自誤導影片）

這完全不是所謂「人和猴子交配生下的小孩」！事實上可以從這段影片的一些端倪和 LOGO 找到原始出處，搜尋幾個關鍵字就有機會找到這段原始影片。

謠言影片破解說明：



我們在 LINE 所收到的影片，都是原始影片再後製加上錯誤的文字，去誤導這是人和猴子交配所生的嬰兒，實際上這是個罕見疾病的狀況，原始報導也有做出了清楚的描述，這是誕生於孟加拉馬古拉縣的嬰孩，得到罕見的先天遺傳性疾病早衰症的狀況。

正確闢謠解釋：

請直接忽略後製影片的中文字描述，完全是假的內容。



根據原始影片的介紹：

A real life ‘curious case of Benjamin Button’ has emerged following the birth of a baby boy who looks like an 80-year-old. The baby was born in the district of Magura, Bangladesh, on Sunday. Local doctors, who have been left stunned, say the baby suffers from a rare condition called progeria. The baby boy has wrinkles on the face, has a very shrunken body and hollow eyes.



主要是描述一個看起來像 80 歲的男嬰出生在孟加拉的馬古拉縣，影片的這個案例似乎像是「班傑明的奇幻旅程」一樣，剛出生就像是已經老化的狀態。事實上是罹患了（progeria）早衰症的罕見遺傳性疾病，所以才會有皺紋並且萎縮的情形。

所以你如果也收到這樣的影片，請別再轉傳誤導訊息囉！



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假影片】人和猴子交配生子？謠言後製文字錯誤曲解嬰兒早衰症

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