Mygopen》【假臉書】華碩專賣店的詐騙活動！FB聊天機器人騙加假LINE帳號

這樣的詐騙手法是採用 Facebook 導流到山寨的 LINE＠ 帳號，假的「華碩專賣店」盜用了 ASUS 官方的形象設計，設計假的官方臉書粉絲專頁來辦活動。

Mygopen

最近出現了「華碩專賣店」的詐騙，主要是透過成立假的粉絲專頁，藉由臉書聊天機器人的方式，透過私訊拉粉絲加入假的 LINE 帳號，詐騙要你「文章公開分享到臉書任一個社團以及點讚及追蹤」，就會私訊給你發給你抽獎編號，送華碩 UX580GE，這完全是假的唷！MyGoPen 實際向 ASUS 求證，也表示這不是華碩台灣所屬的任何一個粉絲團，後來這個假粉專也關閉了。

但是這個方式在 Facebook 上被分享到一個不行，並非正版 ASUS 的活動，經過實地測試，私訊的連結也是導入到山寨 LINE 帳號，民眾遇到類似的手法真的不要上當囉！

華碩專賣店的臉書詐騙

當時在 Facebook 上會看到這樣的假粉專「華碩專賣店」辦抽獎活動：

這個活動也造成破千人分享，短短成立的時間粉絲就破兩千人！實際照著山寨粉專的方式，留言之後，回覆你的就是臉書的聊天機器人。

原始聊天版本：

Charles Yeh

有把文章公開分享到臉書任一個社團了嗎?

一定要臉書的社團唷

記得幫忙點讚及追蹤!! 後續有更多好康哦~

稍後發給你抽獎編號

沒有以上動作 中獎也不會發給你唷

完成以上動作 請輸入: 完成 最後露出破綻，要你加入假的 LINE 帳號。 機會有限 請盡速抽獎

點網址就可以直接抽獎囉

https://s*yam*com/UVFwb

點進去就會進入這個假的 LINE＠ 服務，除了沒有官方品牌的灰色盾牌之外，這也是慣有的個資詐騙手法，請不要轉傳分享，裡面絕大多數的受害者都是來自於臉書。

詐騙破解說明：

這個詐騙手法採用 Facebook 導流到山寨的 LINE＠ 帳號，假的「華碩專賣店」盜用了 ASUS 官方的形象設計，設計假的官方臉書粉絲專頁來辦活動。

免費抽 UX580GE也是假的，主要透過臉書聊天機器人自動回覆，要你在臉書貼文下方留言，然後機器人就會將詐騙連結私訊給你，並要你分享給更多人去加入。

對此，ASUS 也有發出澄清：「圖片中的這個粉絲團❗❗❗【不是華碩台灣所屬的任何一個粉絲團～】提醒大家參加活動要小心謹慎喔」

正確闢謠解釋：

這是透過 CHATISFY 聊天機器人平台設計的臉書聊天機器人，最終的目的還是誘使民眾去加入 LINE＠ 帳號，未來再將這些帳號轉賣套利。

奉勸真的別貪小便宜，也請盡量不要去點選奇怪或不明的連結，這個案例的目的就是要你去分享給更多人去騙個資，這個手法也愈來愈多，要特別當心囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假臉書】華碩專賣店的詐騙活動！FB聊天機器人騙加假LINE帳號

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